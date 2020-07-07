Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1574017414.html
В МЧС создадут систему защиты для безопасного мореплавания в Арктике
Комплексная система защиты, включающая наземную и авиационную группировки, для безопасного мореплавания в акватории Северного морского пути создается в МЧС РФ,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:44
арктика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:206:3027:1909_1400x0_80_0_0_044c2af0be711afee3fbaa78f40b80e6.jpg
https://ria.ru/20200706/1573965607.html
арктика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:206:3027:1909_1400x0_80_0_0_044c2af0be711afee3fbaa78f40b80e6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_296:0:3027:2048_1400x0_80_0_0_2d0f8274ff54e7ff98909288f7d90c8d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_979:0:3027:2048_1400x0_80_0_0_6cb5309662084f2845e23df4e32865b9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
арктика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, общество

В МЧС создадут систему защиты для безопасного мореплавания в Арктике

16:44 07.07.2020
80
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Комплексная система защиты, включающая наземную и авиационную группировки, для безопасного мореплавания в акватории Северного морского пути создается в МЧС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"МЧС России во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти готово обеспечивать мероприятия по безопасному мореплаванию в акватории Северного морского пути. Для реализации этих целей в ведомстве создается комплексная система безопасности в Арктической зоне, включающая наземную и авиационную группировки, а также экспериментальный полигон для апробации перспективных образцов техники, оборудования, снаряжения и технологий, предназначенных для работы в условиях низких температур", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в Арктическом регионе действуют семь комплексных аварийно-спасательных центра МЧС России для поиска и спасения людей на водных объектах, в лесотундре, а также для оказания различной помощи при ЧС. За три последних года было спасено порядка пяти тысяч человек, из них 528 детей.
"Также для работы в условиях Арктики ведомством реализован целый комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В частности, для эксплуатации в условиях низких температур разработаны специальные образцы пожарно-спасательной техники", - подчеркивается в сообщении.
Здание Государственной Думы РФ
6 июля, 16:48
В Госдуме оценили роль ледокола "Россия" в реализации планов в Арктике
510001
Обсудить 0
АрктикаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БезопасностьОбщество
Рекомендуем
Сотрудники ФСБ
Комитет Госдумы поддержал проект о сохранении профтайны сотрудниками ФСБ
Сотрудник ГУП Мосводосток
Специалисты не нашли следов сброса загрязняющих веществ в реку в Москве
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
Миронов прокомментировал слова Памфиловой о сокращении числа партий
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Прокуратура Башкирии добилась выплат более 20 медикам за работу с COVID
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили возможность передачи США данных после выхода из ДОН
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Эр-Рияд призвал к давлению на Тегеран из-за доклада ООН
Участница пикета в поддержку Ивана Сафронова у здания ФСБ на Лубянке
В Москве задержали еще четырех человек на акции в поддержку Сафронова
Клавиатура компьютера
Саратовского студента заподозрили в оправдании терроризма в соцсетях
Токийская башня
Назван самый привлекательный паспорт в условиях пандемии коронавируса
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Источник сообщил об отказе Сафронова от дачи показаний
Мужчина с флагами Ирана
СМИ: Иран сократил нефтедобычу до минимума за 40 лет
Беременная девушка
В РПЦ поддержали идею о размещении стендов против абортов в Подмосковье
Сотрудник ФСБ
ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Эксперты предупредили о риске задержки реализации "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17В НАСА указали Boeing на 81 проблему после неудачного запуска Starliner
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
Лента новостейМолния