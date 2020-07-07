В МЧС создадут систему защиты для безопасного мореплавания в Арктике

"МЧС России во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти готово обеспечивать мероприятия по безопасному мореплаванию в акватории Северного морского пути. Для реализации этих целей в ведомстве создается комплексная система безопасности в Арктической зоне, включающая наземную и авиационную группировки, а также экспериментальный полигон для апробации перспективных образцов техники, оборудования, снаряжения и технологий, предназначенных для работы в условиях низких температур", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в Арктическом регионе действуют семь комплексных аварийно-спасательных центра МЧС России для поиска и спасения людей на водных объектах, в лесотундре, а также для оказания различной помощи при ЧС. За три последних года было спасено порядка пяти тысяч человек, из них 528 детей.