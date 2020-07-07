В МИД оценили возможность передачи США данных после выхода из ДОН

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Если после выхода США из Договора по открытому небу союзники Вашингтона по НАТО решат передать американцам информацию по договору, об этом станет известно, считает начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев.
Как заявляли ранее в российском внешнеполитическом ведомстве, США не стоит надеяться, что они получат данные по Договору по открытому небу после выхода из него. Как говорил в свою очередь замглавы МИД РФ Александр Грушко, передача данных, полученных странами-участницами Договора по открытому небу, третьим странам, не являющимся его участницами, будет грубым нарушением "буквы и духа" договора, это нужно исключить.
"Применительно к передаче информации. Ведь все становится рано или поздно явным. Возьмите, допустим, Wikileaks или другие сайты, или информационные возможности. Даже если однажды это будет сделано, собственно говоря, об этом станет известно. А здесь идет прежде всего речь о договоре, который является мерой укрепления доверия с политической точки зрения. И как в этом случае будет выглядеть ситуация, когда эта информация будет передаваться. Поэтому вам откровенно скажу, как это будет сделано, мне пока сложно сказать", - сказал он в ходе конференции, организованной международным дискуссионым клубом "Валдай".
По словам Бушуева, вопрос о гарантиях того, что союзники США не будут передавать информацию по договору американской стороне, очень непростой. Он отметил, что, с одной стороны, у стран государств-участниц договора есть свои обязательства в рамках НАТО, а, с другой стороны, договорные обязательства. По его словам, европейские партнеры будут поставлены перед сложным выбором.
"Я бы сказал, что вопрос этот будет носить очень чувствительный характер. Но, так или иначе, в случае и если США из договора выходят, мы обязательно этот вопрос поставим. И мы уже об этом сказали, в том числе, и в консультативной комиссии. Если говорить о том, в каком виде это будет, вы знаете, есть определенные наметки, определенное соображение на этот счет. Повторюсь, я искренне удивлюсь, что если то, что предоставят нам наши партнеры, будет удовлетворять и Соединенные Штаты, и нас", - добавил Бушуев.
В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из Договора по открытому небу. Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.
Как заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Москва не видит оснований доверять гипотетическим рассуждениям Вашингтона о том, что Штаты могут пересмотреть своё решение о выходе из Договора по открытому небу, если Россия выполнит требования США.