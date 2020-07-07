В МИД оценили возможность передачи США данных после выхода из ДОН

"Я бы сказал, что вопрос этот будет носить очень чувствительный характер. Но, так или иначе, в случае и если США из договора выходят, мы обязательно этот вопрос поставим. И мы уже об этом сказали, в том числе, и в консультативной комиссии. Если говорить о том, в каком виде это будет, вы знаете, есть определенные наметки, определенное соображение на этот счет. Повторюсь, я искренне удивлюсь, что если то, что предоставят нам наши партнеры, будет удовлетворять и Соединенные Штаты, и нас", - добавил Бушуев.