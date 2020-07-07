https://ria.ru/20200707/1574017234.html
В Ивановской области отделения нескольких больниц закрыли на карантин
Отделения сразу нескольких больниц в Ивановской области находятся на карантине из-за коронавирусной инфекции, сообщило правительство региона. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:42
2020-07-07T16:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
ивановская область
ярославль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ce63665fd9f78b0aec98e79e08aeae17.jpg
ивановская область
ярославль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ce63665fd9f78b0aec98e79e08aeae17.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_480:421:2649:2048_1400x0_80_0_0_9e75d881cb0f5cc9f49b45bb26aa2eaf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_742:385:2405:2048_1400x0_80_0_0_79f407c35beae73a4f522ea55fe52d02.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, ивановская область, ярославль
ВОРОНЕЖ, 7 июл - РИА Новости.
Отделения сразу нескольких больниц в Ивановской области
находятся на карантине из-за коронавирусной инфекции
, сообщило правительство региона.
По состоянию на 7 июля, в Ивановской области зарегистрированы 5 168 случаев COVID-19, за сутки поставлены 66 диагнозов. Из новых случаев: 39 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 24 человека. Один пациент прибыл в регион из Ярославля
, двое заболевших выявлены при тестировании перед командировкой, у них заболевание протекает без симптомов.
"Сейчас находятся на карантине два отделения психиатрической больницы в Богородском, там принимаются все необходимые меры для прекращения распространения инфекции. Также на карантине неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Шуйской ЦРБ (центральной районной больницы) и хирургическое, гинекологическое и терапевтическое отделения Фурмановской ЦРБ", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов выявлена группа людей с симптомами простуды. У них взяты тесты на COVID-19.
В стационарах области сейчас находится 691 человек, в том числе на койках с кислородом – 260 человек, на аппаратах ИВЛ – 15 пациентов.
За сутки были выписаны 46 человек. Всего к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 3 177 пациентов с COVID-19, умерли 49 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.