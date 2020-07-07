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В Ивановской области отделения нескольких больниц закрыли на карантин
Отделения сразу нескольких больниц в Ивановской области находятся на карантине из-за коронавирусной инфекции, сообщило правительство региона. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:42
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, ивановская область, ярославль

В Ивановской области отделения нескольких больниц закрыли на карантин

16:42 07.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 7 июл - РИА Новости. Отделения сразу нескольких больниц в Ивановской области находятся на карантине из-за коронавирусной инфекции, сообщило правительство региона.
По состоянию на 7 июля, в Ивановской области зарегистрированы 5 168 случаев COVID-19, за сутки поставлены 66 диагнозов. Из новых случаев: 39 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 24 человека. Один пациент прибыл в регион из Ярославля, двое заболевших выявлены при тестировании перед командировкой, у них заболевание протекает без симптомов.
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"Сейчас находятся на карантине два отделения психиатрической больницы в Богородском, там принимаются все необходимые меры для прекращения распространения инфекции. Также на карантине неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Шуйской ЦРБ (центральной районной больницы) и хирургическое, гинекологическое и терапевтическое отделения Фурмановской ЦРБ", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов выявлена группа людей с симптомами простуды. У них взяты тесты на COVID-19.
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В стационарах области сейчас находится 691 человек, в том числе на койках с кислородом – 260 человек, на аппаратах ИВЛ – 15 пациентов.
За сутки были выписаны 46 человек. Всего к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 3 177 пациентов с COVID-19, умерли 49 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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