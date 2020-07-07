В Ивановской области отделения нескольких больниц закрыли на карантин

ВОРОНЕЖ, 7 июл - РИА Новости. Отделения сразу нескольких больниц в Отделения сразу нескольких больниц в Ивановской области находятся на карантине из-за коронавирусной инфекции , сообщило правительство региона.

По состоянию на 7 июля, в Ивановской области зарегистрированы 5 168 случаев COVID-19, за сутки поставлены 66 диагнозов. Из новых случаев: 39 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 24 человека. Один пациент прибыл в регион из Ярославля , двое заболевших выявлены при тестировании перед командировкой, у них заболевание протекает без симптомов.

"Сейчас находятся на карантине два отделения психиатрической больницы в Богородском, там принимаются все необходимые меры для прекращения распространения инфекции. Также на карантине неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Шуйской ЦРБ (центральной районной больницы) и хирургическое, гинекологическое и терапевтическое отделения Фурмановской ЦРБ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов выявлена группа людей с симптомами простуды. У них взяты тесты на COVID-19.

В стационарах области сейчас находится 691 человек, в том числе на койках с кислородом – 260 человек, на аппаратах ИВЛ – 15 пациентов.

За сутки были выписаны 46 человек. Всего к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 3 177 пациентов с COVID-19, умерли 49 пациентов.