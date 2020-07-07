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Сильные дожди и резкое похолодание придут в Крым после аномальной жары
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с сильными дождями и градом, ожидается снижение температуры воздуха на 8-10 градусов, сообщает крымское... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:39
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым

Сильные дожди и резкое похолодание придут в Крым после аномальной жары

16:39 07.07.2020
4715
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДевушка под зонтом на одной из улиц Ялты во время ливня
Девушка под зонтом на одной из улиц Ялты во время ливня
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Девушка под зонтом на одной из улиц Ялты во время ливня. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с сильными дождями и градом, ожидается снижение температуры воздуха на 8-10 градусов, сообщает крымское управлением МЧС.
С 4 июля в Крыму установилась аномально жаркая погода с дневными температурами до плюс 38 градусов.
"В связи с прохождением контрастного холодного фронта вечером 7 июля, 8 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с. Днем 8 июля температура воздуха резко понизится на 8-10 градусов", - говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают, что при таких погодных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.
Девушка прыгает с пирса на пляже в Ялте
4 июля, 14:47
В Крым пришла аномальная жара до 38 градусов
1921401
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Крым
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