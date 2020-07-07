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Религия и мировоззрение
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В РПЦ поддержали идею о размещении стендов против абортов в Подмосковье
Инициатива о размещении в женских консультациях Московской области информационно-просветительских стендов с данными о круглосуточной горячей линии для... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:39
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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новости - религия и мировоззрение, московская область (подмосковье), общество

В РПЦ поддержали идею о размещении стендов против абортов в Подмосковье

16:39 07.07.2020
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© Depositphotos / SubbotinaБеременная девушка
Беременная девушка
© Depositphotos / Subbotina
Беременная девушка. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Инициатива о размещении в женских консультациях Московской области информационно-просветительских стендов с данными о круглосуточной горячей линии для беременных женщин давно назрела и сможет помочь многим в кризисной ситуации, считает руководитель направления защиты материнства синодального отдела Московского патриархата по благотворительности, директор церковного кризисного центра "Дом для мамы" Мария Студеникина.
Ранее общероссийское общественное движение "За жизнь!" направило властям Подмосковья обращение с просьбой разместить во всех женских консультациях региона информацию о горячей линии для беременных женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В обращении отмечается, что отсутствие оперативной помощи беременным становится одной из основных причин, которые толкают женщин на аборт. В частности, женщины слишком поздно узнают о том, что могут получить бесплатную помощь от профильных некоммерческих организаций.
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По словам Студеникиной, данная инициатива заслуживает поддержки.
"Зачастую решение о прерывании беременности принимается вслепую. Родители ребенка редко осведомлены об этапах развития человека в пренатальный период и последствиях аборта. Телефоны доверия, адреса местных центров защиты материнства также знают далеко не все женщины. Считаю, такие стенды должны появиться во всех медучреждениях страны", - сказала РИА Новости представитель синодального отдела.
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В свою очередь координатор движения "За жизнь!" Сергей Чесноков уточнил, что, как подсчитали авторы инициативы, для Московской области потребуется порядка трех тысяч подобных стендов. "За счет средств Фонда президентских грантов мы уже установили 100 таких стендов в нескольких регионах страны, в том числе в Московской области", - сказал Чесноков РИА Новости.
Всего организация планирует установить 50 тысяч таких стендов по всей стране. На сегодня, по данным координатора движения, удалось реализовать эти планы на 10%. Помимо информации о горячей линии, стенды предлагается снабдить сведениями об этапах развития ребенка в утробе и последствиях аборта.
РИА Новости пока не располагает комментарием подмосковных властей по поводу этой инициативы.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМосковская область (Подмосковье)Общество
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