Назван самый привлекательный паспорт в условиях пандемии коронавируса

Отмечается, что на рейтинге пока не отразилась пандемия коронавируса, так как введенные из-за нее ограничения не связаны с формальными соглашениями о безвизовом перемещении. Однако, как сообщает компания, COVID-19 сильно повлиял на передвижение людей и ценность паспортов — некоторые из них "ослабли".

Например, американский паспорт занимает седьмое место вместе с Британией и Швейцарией , так как дает право на безвизовый въезд в 185 стран. Но сейчас американцы не могут въезжать в Евросоюз из-за карантинных мер, поэтому паспорт США временно теряет 27 стран и опускается на 26-е место — рядом с Мексикой . По этой же причине ослабел и украинский паспорт, а вот грузинский своих позиций не потерял. Как считают в Henley & Partners, сохранение противоэпидемиологических мер приведет к пересмотру иерархии документов.

"Страны, которые эффективно справились с пандемией, возглавят рейтинг, и совсем необязательно, что это будут традиционные для индекса сильные в промышленном плане страны", — говорится в сообщении.

Позиция российского паспорта в рейтинге не изменилась — он занимает 51-е место.