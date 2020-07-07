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Назван самый привлекательный паспорт в условиях пандемии коронавируса
Фирма Henley & Partners представила новую версию рейтинга паспортов. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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henley&partners , великобритания, швейцария, мексика, италия, испания, украина, коронавирус covid-19, россия, евросоюз, япония, сша, грузия, в мире

Назван самый привлекательный паспорт в условиях пандемии коронавируса

16:49 07.07.2020 (обновлено: 17:25 07.07.2020)
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© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
Токийская башня
© AP Photo / Jae C. Hong
Токийская башня. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Фирма Henley & Partners представила новую версию рейтинга паспортов.
Лидером вновь признали Японию: обладатели ее паспорта могут въезжать без визы или с визой по прибытии в 191 страну и территорию. Далее следуют Сингапур (190 стран), Германия, Южная Корея (по 189 стран). Владельцы паспортов Испании и Италии могут въехать в 188 стран, а Австрии — в 187.
Отмечается, что на рейтинге пока не отразилась пандемия коронавируса, так как введенные из-за нее ограничения не связаны с формальными соглашениями о безвизовом перемещении. Однако, как сообщает компания, COVID-19 сильно повлиял на передвижение людей и ценность паспортов — некоторые из них "ослабли".
Например, американский паспорт занимает седьмое место вместе с Британией и Швейцарией, так как дает право на безвизовый въезд в 185 стран. Но сейчас американцы не могут въезжать в Евросоюз из-за карантинных мер, поэтому паспорт США временно теряет 27 стран и опускается на 26-е место — рядом с Мексикой. По этой же причине ослабел и украинский паспорт, а вот грузинский своих позиций не потерял. Как считают в Henley & Partners, сохранение противоэпидемиологических мер приведет к пересмотру иерархии документов.
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"Страны, которые эффективно справились с пандемией, возглавят рейтинг, и совсем необязательно, что это будут традиционные для индекса сильные в промышленном плане страны", — говорится в сообщении.
Позиция российского паспорта в рейтинге не изменилась — он занимает 51-е место.
В основе рейтинга лежит индекс свободы передвижения, который показывает, сколько других государств может посетить гражданин какой-либо страны без визы или в упрощенном порядке ее получения.
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Henley&PartnersВеликобританияШвейцарияМексикаИталияИспанияУкраинаКоронавирус COVID-19РоссияЕвросоюзЯпонияСШАГрузияВ мире
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