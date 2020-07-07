https://ria.ru/20200707/1574016972.html
Назван самый привлекательный паспорт в условиях пандемии коронавируса
Фирма Henley & Partners представила новую версию рейтинга паспортов. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:49
2020-07-07T17:25
henley&partners
великобритания
швейцария
мексика
италия
испания
украина
коронавирус covid-19
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573275062_0:227:3071:1954_1400x0_80_0_0_d406725d572786b391dc928463da168e.jpg
https://ria.ru/20191120/1561166946.html
https://ria.ru/20200703/1573823333.html
5
великобритания
швейцария
мексика
италия
испания
украина
россия
япония
сша
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573275062_0:227:3071:1954_1400x0_80_0_0_d406725d572786b391dc928463da168e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573275062_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_feb9ee6ccc0adf16678b7a195cb92e20.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573275062_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_c1a396d72a479c05a81feda1bc99363c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
henley&partners , великобритания, швейцария, мексика, италия, испания, украина, коронавирус covid-19, россия, евросоюз, япония, сша, грузия, в мире
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости.
Фирма Henley & Partners
представила новую версию
рейтинга паспортов.
Лидером вновь признали Японию
: обладатели ее паспорта могут въезжать без визы или с визой по прибытии в 191 страну и территорию. Далее следуют Сингапур
(190 стран), Германия
, Южная Корея
(по 189 стран). Владельцы паспортов Испании
и Италии
могут въехать в 188 стран, а Австрии
— в 187.
Отмечается, что на рейтинге пока не отразилась пандемия коронавируса, так как введенные из-за нее ограничения не связаны с формальными соглашениями о безвизовом перемещении. Однако, как сообщает компания, COVID-19 сильно повлиял на передвижение людей и ценность паспортов — некоторые из них "ослабли".
Например, американский паспорт занимает седьмое место вместе с Британией и Швейцарией
, так как дает право на безвизовый въезд в 185 стран. Но сейчас американцы не могут въезжать в Евросоюз
из-за карантинных мер, поэтому паспорт США временно теряет 27 стран и опускается на 26-е место — рядом с Мексикой
. По этой же причине ослабел и украинский паспорт, а вот грузинский своих позиций не потерял. Как считают в Henley & Partners, сохранение противоэпидемиологических мер приведет к пересмотру иерархии документов.
"Страны, которые эффективно справились с пандемией, возглавят рейтинг, и совсем необязательно, что это будут традиционные для индекса сильные в промышленном плане страны", — говорится в сообщении.
Позиция российского паспорта в рейтинге не изменилась — он занимает 51-е место.
В основе рейтинга лежит индекс свободы передвижения, который показывает, сколько других государств может посетить гражданин какой-либо страны без визы или в упрощенном порядке ее получения.