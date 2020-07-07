В Подмосковье площадь заказника увеличилась до 2424 гектаров

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Московской области государственный природный заказник областного значения "Аринкинский" поставлен на кадастровый учет, передает телеканал В Московской области государственный природный заказник областного значения "Аринкинский" поставлен на кадастровый учет, передает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства экологии.

Уточняется, что была реорганизована особо охраняемая природная территория (ООПТ), которая раньше называлась "Болото Святище".

"Дополнительное обследование ООПТ показало, что в ее состав необходимо внести ценные природные комплексы, ранее не находившиеся под особой охраной", – указали в ведомстве. Площадь заказника в результате реорганизации увеличилась в 20 раз – с 127 до 2424 гектаров.