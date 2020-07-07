https://ria.ru/20200707/1574016858.html
В Подмосковье площадь заказника увеличилась до 2424 гектаров
В Московской области государственный природный заказник областного значения "Аринкинский" поставлен на кадастровый учет, передает телеканал "360" со ссылкой на... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:36
2020-07-07T16:36
новости подмосковья
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости.
В Московской области государственный природный заказник областного значения "Аринкинский" поставлен на кадастровый учет, передает телеканал "360"
со ссылкой на пресс-службу регионального министерства экологии.
Уточняется, что была реорганизована особо охраняемая природная территория (ООПТ), которая раньше называлась "Болото Святище".
"Дополнительное обследование ООПТ показало, что в ее состав необходимо внести ценные природные комплексы, ранее не находившиеся под особой охраной", – указали в ведомстве. Площадь заказника в результате реорганизации увеличилась в 20 раз – с 127 до 2424 гектаров.
При обследовании территории выяснилось, что там обитает огромное количество рыб, птиц и животных. Некоторые из них включены в Красную книгу. В частности, имеются в виду обыкновенная рысь, речная выдра, бурый медведь, а также белый аист, серый журавль и черный коршун.