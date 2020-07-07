Жителя Нижегородской области заподозрили в поджоге сожительницы

По версии следствия, вечером 6 июля в квартире дома по улице Кутузова в Городце в ходе семейной ссоры подозреваемый облил бензином свою сожительницу и поджег ее. Затем злоумышленник попытался сбить пламя. Ему на помощь пришла другая женщина, которая и вызвала медиков. Пострадавшая была госпитализирована, но на следующий день скончалась. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).