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Жителя Нижегородской области заподозрили в поджоге сожительницы
Житель Городца задержан по подозрению в поджоге сожительницы, которая в итоге скончалась, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:32
следственный комитет россии (ск рф)
городец
нижегородская область
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф), городец, нижегородская область, происшествия

Жителя Нижегородской области заподозрили в поджоге сожительницы

16:32 07.07.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Житель Городца задержан по подозрению в поджоге сожительницы, которая в итоге скончалась, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, вечером 6 июля в квартире дома по улице Кутузова в Городце в ходе семейной ссоры подозреваемый облил бензином свою сожительницу и поджег ее. Затем злоумышленник попытался сбить пламя. Ему на помощь пришла другая женщина, которая и вызвала медиков. Пострадавшая была госпитализирована, но на следующий день скончалась. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).
"Подозреваемый задержан. От дачи показаний он отказался. Как полагают следователи СК, мотивом совершенного послужила ревность. В тот день мужчина утром не обнаружил своей сожительницы дома, а вернулась она домой только под вечер. Приревновав ее, подозреваемый и совершил преступление", - говорится в сообщении регионального СУСК.
В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, а также будет избрана мера пресечения.
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Следственный комитет России (СК РФ)ГородецНижегородская областьПроисшествия
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