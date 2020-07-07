Жителя Нижегородской области заподозрили в поджоге сожительницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Житель Городца задержан по подозрению в поджоге сожительницы, которая в итоге скончалась, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, вечером 6 июля в квартире дома по улице Кутузова в Городце в ходе семейной ссоры подозреваемый облил бензином свою сожительницу и поджег ее. Затем злоумышленник попытался сбить пламя. Ему на помощь пришла другая женщина, которая и вызвала медиков. Пострадавшая была госпитализирована, но на следующий день скончалась. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).
"Подозреваемый задержан. От дачи показаний он отказался. Как полагают следователи СК, мотивом совершенного послужила ревность. В тот день мужчина утром не обнаружил своей сожительницы дома, а вернулась она домой только под вечер. Приревновав ее, подозреваемый и совершил преступление", - говорится в сообщении регионального СУСК.
В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, а также будет избрана мера пресечения.