В Омске опрокинулся большегруз с двумя сотнями свиней

ОМСК, 7 июл - РИА Новости. Большегруз Mercedes со свиньями опрокинулся на бок на улице в Большегруз Mercedes со свиньями опрокинулся на бок на улице в Омске , врезавшись в фонарь, животные в фуре громко кричат, передаёт корреспондент РИА Новости.

По предварительным данным, авария произошла в Омске во вторник около 17.30 по местному времени. Большегруз Mercedes, перевозивший свиней, ехал по улице Мельничной и на перекрестке, поворачивая на улицу Олега Кошевого, врезался в фонарный столб и опрокинулся.

"По предварительным данным, водитель не справился с управлением", - уточнили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Омской области.

По информации источника РИА Новости на месте ДТП, в большегрузе находились 198 свиней, которых везли на мясоперерабатывающий концерн "Компур".