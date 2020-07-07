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В Омске опрокинулся большегруз с двумя сотнями свиней
Большегруз Mercedes со свиньями опрокинулся на бок на улице в Омске, врезавшись в фонарь, животные в фуре громко кричат, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:30
омск
происшествия
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омск
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
омск, происшествия

В Омске опрокинулся большегруз с двумя сотнями свиней

16:30 07.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСвинья
Свинья
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Свинья. Архивное фото
ОМСК, 7 июл - РИА Новости. Большегруз Mercedes со свиньями опрокинулся на бок на улице в Омске, врезавшись в фонарь, животные в фуре громко кричат, передаёт корреспондент РИА Новости.
По предварительным данным, авария произошла в Омске во вторник около 17.30 по местному времени. Большегруз Mercedes, перевозивший свиней, ехал по улице Мельничной и на перекрестке, поворачивая на улицу Олега Кошевого, врезался в фонарный столб и опрокинулся.
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"По предварительным данным, водитель не справился с управлением", - уточнили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Омской области.
По информации источника РИА Новости на месте ДТП, в большегрузе находились 198 свиней, которых везли на мясоперерабатывающий концерн "Компур".
Как передает с места ЧП корреспондент РИА Новости, водитель фуры не пострадал, он утверждает, что его "подрезали". Пять свиней бродят возле опрокинутой фуры, остальные животные громко кричат внутри фуры. На месте работают инспекторы ГИБДД.
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