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В Пермском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Режим строгой самоизоляции для жителей Пермского края старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, продлен до 26 июля, сообщается на сайте... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:29
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В Пермском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

16:29 07.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ПЕРМЬ, 7 июл - РИА Новости. Режим строгой самоизоляции для жителей Пермского края старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, продлен до 26 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"Приняты уточнения в указ губернатора об ограничительных мерах: режим строгой самоизоляции продлен до 26 июля для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Эти категории граждан являются наиболее уязвимыми в период пандемии COVID-19", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что представителям старшего поколения разрешено выходить из дома в средствах индивидуальной защиты в магазин, банк, на почту и для обращения за экстренной медицинской помощью. Они также могут ездить на дачи и садовые участки и менять место самоизоляции, совершив переезд на личном автотранспорте.
Работающие люди старшего возраста, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, могут продлить действие электронных больничных. Листок нетрудоспособности выдают на основе данных, которые работодатель в электронном виде направляет в Фонд социального страхования, без предоставления дополнительных документов, добавили в пресс-службе краевой администрации.
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Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Пермском крае был объявлен 2 апреля, пока он действует до 14 июля. Сохраняется запрет на проведение культурно-массовых мероприятий, занятия фитнесом, работу физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов, фудкортов в торговых центрах.
По данным минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 4069 случаев заражения COVID-19, в том числе 857 у жителей региона старше 65 лет, выздоровел 2941 человек, 137 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,3 тысячи жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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