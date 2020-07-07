В Пермском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

ПЕРМЬ, 7 июл - РИА Новости. Режим строгой самоизоляции для жителей Режим строгой самоизоляции для жителей Пермского края старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, продлен до 26 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.

"Приняты уточнения в указ губернатора об ограничительных мерах: режим строгой самоизоляции продлен до 26 июля для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Эти категории граждан являются наиболее уязвимыми в период пандемии COVID-19 ", — говорится в сообщении.

Уточняется, что представителям старшего поколения разрешено выходить из дома в средствах индивидуальной защиты в магазин, банк, на почту и для обращения за экстренной медицинской помощью. Они также могут ездить на дачи и садовые участки и менять место самоизоляции, совершив переезд на личном автотранспорте.

Работающие люди старшего возраста, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, могут продлить действие электронных больничных. Листок нетрудоспособности выдают на основе данных, которые работодатель в электронном виде направляет в Фонд социального страхования, без предоставления дополнительных документов, добавили в пресс-службе краевой администрации.

Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Пермском крае был объявлен 2 апреля, пока он действует до 14 июля. Сохраняется запрет на проведение культурно-массовых мероприятий, занятия фитнесом, работу физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов, фудкортов в торговых центрах.

По данным минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 4069 случаев заражения COVID-19, в том числе 857 у жителей региона старше 65 лет, выздоровел 2941 человек, 137 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,3 тысячи жителей.