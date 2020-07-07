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Минэкономразвития ответило на сообщения о резком падении доходов россиян
Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян, которые ранее опубликовали "Росгосстрах жизнь" и научно-технический центр "Перспектива". РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:52
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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Исследователи заявили, что количество опрошенных с низкой зарплатой увеличилось. А министерство заявило, что этого не может быть, так как спрос увеличился. Но это же разные вещи. И в некоторых ситуациях для того чтобы их сопоставить нужно провести соответствующий анализ. И в результате получилось: «куры передохли. Шлите насосы.»
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_3437dd82a7426897a8c845cf2a2edb07.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

Минэкономразвития ответило на сообщения о резком падении доходов россиян

16:26 07.07.2020 (обновлено: 16:52 07.07.2020)
10861
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты
Банкноты
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян, которые ранее опубликовали "Росгосстрах жизнь" и научно-технический центр "Перспектива".
В июне эти две организации провели исследование, согласно которому 45% респондентов заявили, что их среднемесячный доход не превышает 15 тысяч рублей, тогда как в конце февраля — начале марта (то есть до введения основных ограничений из-за коронавируса и режима самоизоляции) эта цифра составляла 38,1%.
"Одним из основных индикаторов доходов населения является потребительский спрос, который с мая, по данным ФНС и ЦБ, показывает рост. Так, во второй половине июня потребительский спрос превысил уровень марта — 114,4 миллиарда рублей в период с 16-30 июня против 108 миллиардов", — прокомментировали в пресс-службе МЭР.
Центробанк также фиксирует, что падение доходов населения к началу мая замедлилось – данные регулятора о покупках по картам показали возврат к обычному уровню потребления, добавили в ведомстве.
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Там также напомнили, что в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением COVID-19 социальная политика правительства была направлена на сохранение доходов граждан.
"Были введены специальные выплаты на детей, существенно повышен размер пособия по безработице, запущены программы поддержки занятости. Кроме того, выплаты пособий на детей от 3 до 7 лет были предоставлены на месяц раньше – с 1 июня", — отмечено в сообщении.
Информацию о доходах населения во втором квартале 2020 года Росстат представит 17 июля.
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Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
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7 июля, 16:34
ССергей
45301160
Исследователи заявили, что количество опрошенных с низкой зарплатой увеличилось. А министерство заявило, что этого не может быть, так как спрос увеличился. Но это же разные вещи. И в некоторых ситуациях для того чтобы их сопоставить нужно провести соответствующий анализ. И в результате получилось: «куры передохли. Шлите насосы.»
7 июля, 17:15
СБСергей Быков
4540002
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