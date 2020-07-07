Минэкономразвития ответило на сообщения о резком падении доходов россиян

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян, которые ранее опубликовали "Росгосстрах жизнь" и научно-технический центр "Перспектива".

В июне эти две организации провели исследование, согласно которому 45% респондентов заявили, что их среднемесячный доход не превышает 15 тысяч рублей, тогда как в конце февраля — начале марта (то есть до введения основных ограничений из-за коронавируса и режима самоизоляции) эта цифра составляла 38,1%.

"Одним из основных индикаторов доходов населения является потребительский спрос, который с мая, по данным ФНС и ЦБ, показывает рост. Так, во второй половине июня потребительский спрос превысил уровень марта — 114,4 миллиарда рублей в период с 16-30 июня против 108 миллиардов", — прокомментировали в пресс-службе МЭР.

Центробанк также фиксирует, что падение доходов населения к началу мая замедлилось – данные регулятора о покупках по картам показали возврат к обычному уровню потребления, добавили в ведомстве.

Там также напомнили, что в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением COVID-19 социальная политика правительства была направлена на сохранение доходов граждан.

"Были введены специальные выплаты на детей, существенно повышен размер пособия по безработице, запущены программы поддержки занятости. Кроме того, выплаты пособий на детей от 3 до 7 лет были предоставлены на месяц раньше – с 1 июня", — отмечено в сообщении.