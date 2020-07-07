https://ria.ru/20200707/1574016204.html
Испания выделит средства на помощь транспортным компаниям
Правительство Испании выделит почти 1,8 миллиарда евро на помощь транспортным компаниям, пострадавшим от пандемии коронавируса нового типа, следует из заявления РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:24
2020-07-07T16:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
испания
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151786/14/1517861431_0:91:2000:1216_1400x0_80_0_0_dba6b00f145a464200db879f2b61b5c0.jpg
испания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/151786/14/1517861431_0:91:2000:1216_1400x0_80_0_0_dba6b00f145a464200db879f2b61b5c0.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151786/14/1517861431_42:0:1819:1333_1400x0_80_0_0_f7648037e535c0f50e212426e8d7936c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151786/14/1517861431_264:0:1597:1333_1400x0_80_0_0_1ff10af08a04fe62104f29c78151c72e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, испания, экономика
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Правительство Испании
выделит почти 1,8 миллиарда евро на помощь транспортным компаниям, пострадавшим от пандемии коронавируса
нового типа, следует из заявления министра транспорта Хосе Луиса Абалоса, приведенного газетой Pais.
По словам министра, транспорт и мобильность должны сыграть основную роль в восстановлении после пандемии. Он выделил три основных направления.
"Первое – это гарантировать здоровье работников и путешественников. Второе – обеспечить ликвидность компаниям, а третье – уменьшить административное бремя. Размер суммы мер для частных компаний составляет 663 миллиона евро. Необходимо добавить к этому 1 миллиард, чтобы укрепить кредитоспособность (железнодорожной компании – ред.) Renfe. И 110 миллионов, выделенные Государственной компании инфраструктуры наземного транспорта", - приводит издание слова министра, сказанные на пресс-конференции после заседания Совета министров.
Таким образом, общая сумма составляет 1,773 миллиарда евро. Данные средства идут в дополнение к 800 миллионам, уже выделенным в автономных сообществах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.