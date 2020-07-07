В Таганроге проверят содержание животных в мини-зоопарке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл – РИА Новости. Прокуратура Ростовской области проверит условия содержания животных в мини-зоопарке в Таганроге, сообщил журналистам представитель ведомства.
В понедельник в группе, посвященной новостям Ростова-на-Дону в соцсети "ВКонтакте", появилось видео тяжело дышащего медведя в маленькой клетке и некоторых других животных. В посте женщина рассказывает, что посетила с детьми "Живой уголок", где, по ее мнению, "настоящая пыточная или концлагерь для животных". В частности, по ее словам, один медведь содержится в клетке 2x2, еще в двух клетках чуть побольше находятся по два медведя, и у других животных такие же условия.
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"Прокуратурой Ростовской области совместно со специалистами управления Россельхознадзора… организована проверка соблюдения руководством мини-зоопарка, расположенного в парке имени Горького в Таганроге, законодательства о животном мире при содержании животных в полувольных условиях", - сказал представитель ведомства. В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования, отметил он.
Замначальника отдела ветеринарного контроля и надзора управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и республике Калмыкия Павел Яблоновский также сообщал РИА Новости, что специалисты проведут оценку содержания животных в живом уголке. Для этого туда в ближайшее время будет направлен специалист. Если нарушения закона об ответственном обращении с животными подтвердятся, собственнику будет выдано предостережение.