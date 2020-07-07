В Таганроге проверят содержание животных в мини-зоопарке

В понедельник в группе, посвященной новостям Ростова-на-Дону в соцсети "ВКонтакте", появилось видео тяжело дышащего медведя в маленькой клетке и некоторых других животных. В посте женщина рассказывает, что посетила с детьми "Живой уголок", где, по ее мнению, "настоящая пыточная или концлагерь для животных". В частности, по ее словам, один медведь содержится в клетке 2x2, еще в двух клетках чуть побольше находятся по два медведя, и у других животных такие же условия.