Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1574015992.html
Около десяти человек проводят у здания ФСБ акцию в поддержку Сафронова
Около десяти человек собрались у центрального здания ФСБ в Москве на несанкционированную акцию в поддержку советника гендиректора "Роскосмоса" и бывшего... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:10
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
александр чернов
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574018578_0:263:2864:1875_1400x0_80_0_0_077049179a03629e23bb312e6f8e10ae.jpg
https://ria.ru/20200707/1574014025.html
https://ria.ru/20200707/1573998221.html
Русофобское гнездо активизировалось. Боятся что сдаст их всех не корню Сафронов. Акция не законная, всех арестовать и в кутузку!
10
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574018578_0:263:2864:1875_1400x0_80_0_0_077049179a03629e23bb312e6f8e10ae.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574018578_133:0:2864:2048_1400x0_80_0_0_1e98d9060740dea53c22a81301e19c0b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574018578_480:0:2528:2048_1400x0_80_0_0_1d7b1af18620b6ef460c78c2cd454b96.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", александр чернов, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, происшествия

Около десяти человек проводят у здания ФСБ акцию в поддержку Сафронова

16:21 07.07.2020 (обновлено: 17:10 07.07.2020)
1008
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастница пикета в поддержку Ивана Сафронова у здания ФСБ на Лубянке
Участница пикета в поддержку Ивана Сафронова у здания ФСБ на Лубянке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Участница пикета в поддержку Ивана Сафронова у здания ФСБ на Лубянке
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Около десяти человек собрались у центрального здания ФСБ в Москве на несанкционированную акцию в поддержку советника гендиректора "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, задержанного во вторник по подозрению в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости.
Время от времени в руках собравшихся, стоящих на тротуаре около здания, появляются плакаты в поддержку Сафронова. При этом полиция предупреждает о несанкционированном характере этой акции.
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
Вчера, 16:00
Правозащитники: экс-коллегу Сафронова допросят в качестве свидетеля
"Проведение публичных мероприятий запрещено. Пожалуйста, не собирайтесь", - регулярно объявляют в мегафон сотрудники полиции.
Ранее на акции были задержаны корреспонденты газеты "Коммерсант" Елена Черненко, Кира Дюрягина и Александр Черных, а также журналист издания "Проект" Ольга Чуракова.
По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Его задержали по делу о госизмене.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
Вчера, 11:58
Юрист прокомментировал задержание советника Рогозина
7221138
Обсудить 3
Иван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"Александр ЧерновРоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковПроисшествия
Популярные комментарии
Русофобское гнездо активизировалось. Боятся что сдаст их всех не корню Сафронов. Акция не законная, всех арестовать и в кутузку!
7 июля, 16:23
Егор Панкратов
1000000
Рекомендуем
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
В "Коммерсанте" потребовали открытого процесса по делу Сафронова
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили ситуацию вокруг Договора по открытому небу
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Порошенко поругался с депутатом Рады из-за поздравления Путину
Свинья
В Омске опрокинулся большегруз с двумя сотнями свиней
Участница пикета в поддержку Ивана Сафронова у здания ФСБ на Лубянке
В Москве задержали еще четырех человек на акции в поддержку Сафронова
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
МУС согласился начать расследование действий армии Хафтара
Зоопарк
В Таганроге проверят содержание животных в мини-зоопарке
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
Глава ЦИК Белоруссии намерена выступать онлайн в день выборов президента
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Нижегородской области заподозрили в поджоге сожительницы
Автомобиль въехал в веранду ресторана Тануки в Москве
Дептранс уточнил, что пострадавших при инциденте у ресторана в Москве нет
Здание Государственной Думы РФ
В ГД разработают перечень оскорблений к проекту о штрафах для чиновников
Банкноты
Минэкономразвития ответило на сообщения о резком падении доходов россиян
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Геннадий Зюганов
Зюганов попросил разобраться с ситуацией вокруг совхоза имени Ленина
Иван Сафронов доставлен в суд
Советника главы "Роскосмоса" Сафронова доставили в суд
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17В НАСА указали Boeing на 81 проблему после неудачного запуска Starliner
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
Лента новостейМолния