Около десяти человек проводят у здания ФСБ акцию в поддержку Сафронова

Участница пикета в поддержку Ивана Сафронова у здания ФСБ на Лубянке

Участница пикета в поддержку Ивана Сафронова у здания ФСБ на Лубянке

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Около десяти человек собрались у центрального здания ФСБ в Москве на несанкционированную акцию в поддержку советника гендиректора "Роскосмоса" и бывшего журналиста Около десяти человек собрались у центрального здания ФСБ в Москве на несанкционированную акцию в поддержку советника гендиректора "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Коммерсанта" "Ведомостей" Ивана Сафронова, задержанного во вторник по подозрению в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости.

Время от времени в руках собравшихся, стоящих на тротуаре около здания, появляются плакаты в поддержку Сафронова. При этом полиция предупреждает о несанкционированном характере этой акции.

"Проведение публичных мероприятий запрещено. Пожалуйста, не собирайтесь", - регулярно объявляют в мегафон сотрудники полиции.

Ранее на акции были задержаны корреспонденты газеты "Коммерсант" Елена Черненко, Кира Дюрягина и Александр Черных, а также журналист издания "Проект" Ольга Чуракова.

По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Его задержали по делу о госизмене.

Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.