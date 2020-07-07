https://ria.ru/20200707/1574015992.html
Около десяти человек проводят у здания ФСБ акцию в поддержку Сафронова
Около десяти человек собрались у центрального здания ФСБ в Москве на несанкционированную акцию в поддержку советника гендиректора "Роскосмоса" и бывшего... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:21
2020-07-07T17:10
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
александр чернов
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
происшествия
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https://ria.ru/20200707/1574014025.html
https://ria.ru/20200707/1573998221.html
Егор Панкратов
Русофобское гнездо активизировалось. Боятся что сдаст их всех не корню Сафронов. Акция не законная, всех арестовать и в кутузку!
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574018578_0:263:2864:1875_1400x0_80_0_0_077049179a03629e23bb312e6f8e10ae.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", александр чернов, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, происшествия
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Около десяти человек собрались у центрального здания ФСБ в Москве на несанкционированную акцию в поддержку советника гендиректора "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Коммерсанта"
и "Ведомостей"
Ивана Сафронова, задержанного во вторник по подозрению в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости.
Время от времени в руках собравшихся, стоящих на тротуаре около здания, появляются плакаты в поддержку Сафронова. При этом полиция предупреждает о несанкционированном характере этой акции.
"Проведение публичных мероприятий запрещено. Пожалуйста, не собирайтесь", - регулярно объявляют в мегафон сотрудники полиции.
Ранее на акции были задержаны корреспонденты газеты "Коммерсант" Елена Черненко, Кира Дюрягина и Александр Черных, а также журналист издания "Проект" Ольга Чуракова.
По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Его задержали по делу о госизмене.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.