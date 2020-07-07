В МИД оценили ситуацию вокруг Договора по открытому небу

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Многие государства-участники конференции по Договору по открытому небу выразили желание возобновить полеты, как только будут сняты соответствующие карантинные ограничения, введенные с связи с распространением коронавируса, заявил во вторник начальник отдела по контролю над обычными вооружениями департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев.

"Многие государства подтвердили желание возобновить полеты, как только будут сняты соответствующие ограничения. Работа по возобновлению ведется консультативной комиссией по открытому небу. Учитываются, прежде всего, национальные ограничения, потому что они так или иначе распространяются не только на тех, кто находится на их территории, но и на тот экипаж, который прилетает. Нужно, чтобы были соответствующие гарантии, разрешения, в том числе от российских федеральных служб, которые ответственны за карантинные нормы в стране", - сказал Бушуев в ходе онлайн-конференции, организованной на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".