В "Коммерсанте" потребовали открытого процесса по делу Сафронова

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "Коммерсант" требует открытого процесса по делу экс-сотрудника издания, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявил заместитель шеф-редактора издательского дома Кирилл Урбан.
"Мы когда-то проводили исследование о правоприменении по статье 275 "Государственная измена", и шансы на открытый суд и тем более оправдание по этой статье, они минимальны. Поэтому это действительно страшно. И мы требуем открытого процесса и открытого разбирательства по этому делу", - сказал Урбан в обращении, опубликованном в Telegram-канале "Коммерсанта".
По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Его задержали по делу о госизмене.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.