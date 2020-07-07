В "Коммерсанте" потребовали открытого процесса по делу Сафронова

"Мы когда-то проводили исследование о правоприменении по статье 275 "Государственная измена", и шансы на открытый суд и тем более оправдание по этой статье, они минимальны. Поэтому это действительно страшно. И мы требуем открытого процесса и открытого разбирательства по этому делу", - сказал Урбан в обращении, опубликованном в Telegram-канале "Коммерсанта".