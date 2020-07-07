Рядом с Мексикой образовался тропический шторм "Кристина"

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Тропический шторм "Кристина" сформировался в восточной части Тихого океана недалеко от берегов Тропический шторм "Кристина" сформировался в восточной части Тихого океана недалеко от берегов Мексики и может перерасти в ураган, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Шторм "Кристина" сформировался к юго-востоку от города Мансанильо в Мексике и движется в северо-западном направлении. По прогнозам метеорологов, шторм со среды может перерасти в ураган.

По данным синоптиков, максимальная скорость ветра достигала около 65 километра в час. Скорость движения шторма составляет 20 километров в час.