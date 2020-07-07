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Рядом с Мексикой образовался тропический шторм "Кристина"
Тропический шторм "Кристина" сформировался в восточной части Тихого океана недалеко от берегов Мексики и может перерасти в ураган, сообщает Национальный центр... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:19
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мексика, в мире

Рядом с Мексикой образовался тропический шторм "Кристина"

16:19 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМексика
Мексика
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Мексика. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Тропический шторм "Кристина" сформировался в восточной части Тихого океана недалеко от берегов Мексики и может перерасти в ураган, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
Шторм "Кристина" сформировался к юго-востоку от города Мансанильо в Мексике и движется в северо-западном направлении. По прогнозам метеорологов, шторм со среды может перерасти в ураган.
По данным синоптиков, максимальная скорость ветра достигала около 65 километра в час. Скорость движения шторма составляет 20 километров в час.
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.
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