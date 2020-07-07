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В Подмосковье более 36 тысяч выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку
Более 36 тысяч выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку в Московской области за два дня – 6 и 7 июля, сообщает пресс-служба регионального минобразования. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:17
единый государственный экзамен (егэ)
московская область (подмосковье)
образование - общество
общество
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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единый государственный экзамен (егэ), московская область (подмосковье), образование - общество, общество

В Подмосковье более 36 тысяч выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку

16:17 07.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Более 36 тысяч выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку в Московской области за два дня – 6 и 7 июля, сообщает пресс-служба регионального минобразования.
"За два дня в Подмосковье ЕГЭ по русскому языку сдали свыше 36 тысяч ребят. Процедура прошла штатно", - говорится в сообщении.
"Экзамен проводился в два дня, сегодня, в завершающий день, в испытании поучаствовали почти 16 тысяч ребят. Было задействовано 213 пунктов сдачи", – рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.
По ее словам, за ходом проведения экзамена следили свыше 1 тысячи общественных наблюдателей. Результаты экзамена будут известны не позднее 23 июля.
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Московская область (Подмосковье)Образование - ОбществоОбщество
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