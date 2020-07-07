В Подмосковье более 36 тысяч выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку

Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Более 36 тысяч выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку в Более 36 тысяч выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку в Московской области за два дня – 6 и 7 июля, сообщает пресс-служба регионального минобразования.

"За два дня в Подмосковье ЕГЭ по русскому языку сдали свыше 36 тысяч ребят. Процедура прошла штатно", - говорится в сообщении.

"Экзамен проводился в два дня, сегодня, в завершающий день, в испытании поучаствовали почти 16 тысяч ребят. Было задействовано 213 пунктов сдачи", – рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.