Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1574015436.html
Порошенко поругался с депутатом Рады из-за поздравления Путину
Бывший президент Украины Петр Порошенко во время телепередачи "Свобода слова" на канале ICTV поругался с депутатом Верховной рады от пропрезидентской фракции... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:13
россия
ирина верещук
владимир арьев
европейская солидарность
петр порошенко
верховная рада украины
владимир зеленский
владимир путин
партия "батькивщина"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573139018_0:0:1893:1065_1400x0_80_0_0_c2f0fb8de3f5a35c474213548629fe99.jpg
https://ria.ru/20200702/1573799379.html
https://ria.ru/20200701/1573748345.html
https://ria.ru/20200627/1573564236.html
Это они еще не знают что он подарки присылал)))))
53
Думаю, что звонил поздравлял и просил денег...
39
13
россия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573139018_0:0:1893:1065_1400x0_80_0_0_c2f0fb8de3f5a35c474213548629fe99.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573139018_0:0:1893:1421_1400x0_80_0_0_6e5bd99daf764912f52b4133f0dd475e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573139018_69:0:1503:1434_1400x0_80_0_0_1558a7d0cc8c968b2f2ef7b2bc9d840a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ирина верещук, владимир арьев, европейская солидарность, петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, владимир путин, партия "батькивщина", украина, в мире

Порошенко поругался с депутатом Рады из-за поздравления Путину

16:13 07.07.2020 (обновлено: 17:13 07.07.2020)
16354
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 7 июл — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко во время телепередачи "Свобода слова" на канале ICTV поругался с депутатом Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Ириной Верещук, которая напомнила, что шесть лет назад он поздравил Владимира Путина с Днем России.
"Двенадцатого июня 2014 года вы поздравляли Путина с Днем России. Я уверена. Это можно проверить", — сказала Верещук.
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
2 июля, 15:36
Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит "кровавый" переворот
Порошенко несколько раз переспросил, правильно ли он услышал, на что получил утвердительный ответ. Во время рекламной паузы он подошел к Верещук и обвинил ее во лжи. В ответ депутат показала новость украинского канала "24", который, ссылаясь на Дмитрия Пескова, сообщил, что украинский президент поздравил Путина. Порошенко заявил, что эта информация не соответствует действительности, и обвинил Верещук в "распространении российской пропаганды".
Украинские политики, а также пользователи соцсетей активно комментируют этот инцидент. Некоторые обвиняют Верещук в клевете и "тиражировании пропаганды", другие считают, что Порошенко действительно поздравлял Путина, хотя на родине называл его "агрессором".
Петр Порошенко
1 июля, 17:25
"Замахнулся — бей". Порошенко обратился к Зеленскому в суде
"У меня простой вопрос: а зачем Порошенко звонил Путину именно в День России, 12 июня? Ни днем раньше, ни днем позже. Мне не удалось найти никаких следов опровержения от Порошенко или администрации президента факта поздравления, которые бы они делали в 2014 году", — написал в Facebook депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко.
Депутат от фракции Порошенко "Европейская солидарность" Владимир Арьев считает, что Верещук сделала такое заявление в угоду Москве. "История со специфическим депутатом от "Слуги народа" Верещук и ее упреками Порошенко в результате доказала только одно: "измена" прошлых лет происходила из Москвы, так же как и главные ее источники-распространители — "зрадофилы", — утверждает он в Facebook.
На сайте президента Украины сообщения о таком разговоре Порошенко и Путина нет, так как все новости там только с июля прошлого года и касаются исключительно Владимира Зеленского.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков 12 июня 2014 года действительно сообщал, Путин и Порошенко провели телефонный разговор и украинский президент поздравил российского лидера с национальным праздником — Днем России.
Петр Порошенко перед началом внеочередного заседания Верховной рады Украины
27 июня, 18:03
Порошенко заявил о риске попадания украинцев в "московское стойло"
143715164
Обсудить 13
РоссияИрина ВерещукВладимир АрьевЕвропейская солидарностьПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВладимир ПутинПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это они еще не знают что он подарки присылал)))))
7 июля, 16:17
Егор Панкратов
7450001
Думаю, что звонил поздравлял и просил денег...
7 июля, 16:32
Alex Grosh
24131001
Рекомендуем
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Военные корабли НАТО в Эгейском море
Три корабля НАТО зашли в Черное море
Телеведущий Александр Беляев
Больной раком телеведущий Александр Беляев рассказал о новой опухоли
Выдача водительского удостоверения
В России предложили изменить водительские права и ПТС
Погрузка труб для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран
Способная достроить "Северный поток — 2" баржа вышла из порта
Испытание ракетного комплекса РК-360МЦ Нептун
"Бей, не откладывай". Чем украинский адмирал угрожает Севастополю
Медицинская сестра в больничной палате
В Северной Осетии умер мальчик, у которого украли деньги на лечение
Солист группы Руки Вверх! Сергей Жуков
Жуков рассказал, почему распался дуэт "Руки Вверх!"
Сотрудники полиции в защитных масках на Красной Площади в Москве
Пропаганда против новостей: почему западные СМИ теряют свои позиции
Банкноты
Минэкономразвития ответило на сообщения о резком падении доходов россиян
Руководитель карельского отделения общества Мемориал Юрий Дмитриев
Обвинение запросило 15 лет колонии для главы карельского "Мемориала"
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Подозреваемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" не признал вину
Протестующий стоит на флаге США возле Белого дома
Выгодна ли России американская смута?
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Адвокат раскрыл подробности обвинений против советника главы "Роскосмоса"
6G
6G: во что превратит мир следующее поколение мобильной связи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17В НАСА указали Boeing на 81 проблему после неудачного запуска Starliner
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
Лента новостейМолния