Порошенко поругался с депутатом Рады из-за поздравления Путину

"Двенадцатого июня 2014 года вы поздравляли Путина с Днем России. Я уверена. Это можно проверить", — сказала Верещук.

Украинские политики, а также пользователи соцсетей активно комментируют этот инцидент. Некоторые обвиняют Верещук в клевете и "тиражировании пропаганды", другие считают, что Порошенко действительно поздравлял Путина, хотя на родине называл его "агрессором".