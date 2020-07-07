https://ria.ru/20200707/1574015055.html
Дептранс уточнил, что пострадавших при инциденте у ресторана в Москве нет
Никто не пострадал после того, как машина въехала в веранду ресторана "Тануки" на юге Москвы, уточнили в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно". РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:13
2020-07-07T20:32
департамент транспорта г. москвы
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200706/1573968700.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия