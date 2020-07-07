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Ростовская область
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ЕР выдвинула действующего главу Ростовской области на выборы губернатора
Партия "Единая Россия" на конференции регионального отделения во вторник выдвинула действующего главу Ростовской области Василия Голубева кандидатом в... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:12
ростовская область
единая россия
василий голубев
ростовская область
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единая россия, василий голубев, ростовская область

ЕР выдвинула действующего главу Ростовской области на выборы губернатора

16:12 07.07.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл – РИА Новости. Партия "Единая Россия" на конференции регионального отделения во вторник выдвинула действующего главу Ростовской области Василия Голубева кандидатом в губернаторы, сообщает правительство области.
На конференции Голубев представил основные результаты, достигнутые регионом за последние 5 лет. В частности, по его информации, ВРП с 2015 года вырос в 1,5 раза и достиг 1,5 триллиона рублей, увеличился уровень средней зарплаты, значительно выросло количество многодетных семей.
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"Обозначенные Василием Голубевым результаты работы и предложенные перспективы развития встретили одобрение участников конференции. В ходе тайного голосования выдвижение его кандидатуры на должность губернатора Ростовской области от партии "Единая Россия" было поддержано подавляющим большинством голосов", - говорится в сообщении.
Среди задач губернатор обозначил доступность для граждан услуг, ресурсов и возможностей, повышение объемов и качества жилищного строительства в регионе, обеспечение перевода всех школьников на односменную систему обучения.
"Фундамент нашей стратегии развития остается неизменным – это семь приоритетов, семь губернаторских "И": инвестиции, индустриализация, инфраструктура, институты, интеллект, инновации, инициатива. Все без исключения они нашли отражение в национальных проектах, и именно в них основа нашего лидерства в самых разных отраслях", - приводятся в сообщении слова Голубева.
Выборы губернатора Ростовской области состоятся в единый для России день голосования 13 сентября. Голубев руководит регионом 10 лет. В мае 2010 года депутаты заксобрания Ростовской области наделили его полномочиями губернатора сроком на 5 лет. В сентябре 2015 года он победил на выборах главы региона, набрав 78,2% голосов.
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