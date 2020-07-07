ЕР выдвинула действующего главу Ростовской области на выборы губернатора

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл – РИА Новости. Партия " Партия " Единая Россия " на конференции регионального отделения во вторник выдвинула действующего главу Ростовской области Василия Голубева кандидатом в губернаторы, сообщает правительство области.

На конференции Голубев представил основные результаты, достигнутые регионом за последние 5 лет. В частности, по его информации, ВРП с 2015 года вырос в 1,5 раза и достиг 1,5 триллиона рублей, увеличился уровень средней зарплаты, значительно выросло количество многодетных семей.

"Обозначенные Василием Голубевым результаты работы и предложенные перспективы развития встретили одобрение участников конференции. В ходе тайного голосования выдвижение его кандидатуры на должность губернатора Ростовской области от партии "Единая Россия" было поддержано подавляющим большинством голосов", - говорится в сообщении.

Среди задач губернатор обозначил доступность для граждан услуг, ресурсов и возможностей, повышение объемов и качества жилищного строительства в регионе, обеспечение перевода всех школьников на односменную систему обучения.

"Фундамент нашей стратегии развития остается неизменным – это семь приоритетов, семь губернаторских "И": инвестиции, индустриализация, инфраструктура, институты, интеллект, инновации, инициатива. Все без исключения они нашли отражение в национальных проектах, и именно в них основа нашего лидерства в самых разных отраслях", - приводятся в сообщении слова Голубева.