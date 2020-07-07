Мариинский театр открыли для зрителей

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Мариинский театр постепенно возвращается к своим зрителям и с 7 по 12 июля предлагает насыщенную программу в рамках фестиваля "Звезды белых ночей".

В программе: концертные исполнения оперной классики - "Иоланта", "Трубадур", "Самсон и Далила" при участии лучших мариинских голосов, выступления Дениса Мацуева и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, а также первые балетные гала-концерты.

Начнут театральную неделю два оперных вечера, где прозвучат оперы "Иоланта" к 180-летию Чайковского и "Трубадур" Верди.

Давний друг "Мариинки" пианист Денис Мацуев выступит 9 и 10 июля, он исполнит Первый фортепианный концерт Шостаковича. Также прозвучат "Озорные частушки" из балета Щедрина "Конек-горбунов" и "Кикимора" Лядова. Во второй вечер Мацуев представит сольную программу из сочинений Шумана, Прокофьева, Чайковского и Стравинского.

В субботу в Мариинском вновь прозвучит опера в концертном исполнении "Самсон и Далила" Сен-Санса, а в воскресенье вечером состоится гала-концерт при участии звезд балетной труппы Мариинского театра.

Для творческого коллектива эти выступления будут особенно волнительными, ведь артисты не выходили не сцену уже более трех месяцев, и Мариинский стал первым театром, который после столь долгого перерыва решился на балетный гала для зрителей.

Все события пройдут в Мариинском-2, где будут действовать особые меры безопасности, разработанные совместно с Роспотребнадзором . Количество мест будет ограничено до тысячи, в зале организована шахматная рассадка, а использование средств индивидуальной защиты станет обязательным условием на протяжении всего пребывания зрителей в здании.