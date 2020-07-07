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Мариинский театр открыли для зрителей
Мариинский театр постепенно возвращается к своим зрителям и с 7 по 12 июля предлагает насыщенную программу в рамках фестиваля "Звезды белых ночей". РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:12
культура
мариинский театр
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мариинский театр, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Мариинский театр открыли для зрителей

16:12 07.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗдание Мариинского театра
Здание Мариинского театра
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Здание Мариинского театра. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Мариинский театр постепенно возвращается к своим зрителям и с 7 по 12 июля предлагает насыщенную программу в рамках фестиваля "Звезды белых ночей".
В программе: концертные исполнения оперной классики - "Иоланта", "Трубадур", "Самсон и Далила" при участии лучших мариинских голосов, выступления Дениса Мацуева и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, а также первые балетные гала-концерты.
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Начнут театральную неделю два оперных вечера, где прозвучат оперы "Иоланта" к 180-летию Чайковского и "Трубадур" Верди.
Давний друг "Мариинки" пианист Денис Мацуев выступит 9 и 10 июля, он исполнит Первый фортепианный концерт Шостаковича. Также прозвучат "Озорные частушки" из балета Щедрина "Конек-горбунов" и "Кикимора" Лядова. Во второй вечер Мацуев представит сольную программу из сочинений Шумана, Прокофьева, Чайковского и Стравинского.
В субботу в Мариинском вновь прозвучит опера в концертном исполнении "Самсон и Далила" Сен-Санса, а в воскресенье вечером состоится гала-концерт при участии звезд балетной труппы Мариинского театра.
Для творческого коллектива эти выступления будут особенно волнительными, ведь артисты не выходили не сцену уже более трех месяцев, и Мариинский стал первым театром, который после столь долгого перерыва решился на балетный гала для зрителей.
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Все события пройдут в Мариинском-2, где будут действовать особые меры безопасности, разработанные совместно с Роспотребнадзором. Количество мест будет ограничено до тысячи, в зале организована шахматная рассадка, а использование средств индивидуальной защиты станет обязательным условием на протяжении всего пребывания зрителей в здании.
Вернувшись к сценическим выступлениям, "Мариинка" планирует постепенно сокращать количество онлайн-показов в записи, которые за период с 19 марта собрали почти 100 миллионов просмотров, но чаще выходить в прямой эфир.
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КультураМариинский театрФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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