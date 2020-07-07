https://ria.ru/20200707/1574014651.html
На севере Турции локализовали лесной пожар
Пожарным удалось локализовать лесной пожар на Галлипольском полуострове на северо-западе Турции, сгорело более 450 гектаров леса и полей, сообщил министр... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:08
2020-07-07T16:08
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АНКАРА, 7 июл – РИА Новости.
Пожарным удалось локализовать лесной пожар на Галлипольском полуострове на северо-западе Турции
, сгорело более 450 гектаров леса и полей, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.
Лесной пожар разгорелся в понедельник около 15.00 по местному времени (совпадает с мск) в районе деревни Ильгардере по неустановленной причине. В результате были эвакуированы жители близлежащей деревни, был закрыт пролив Дарданеллы для прохода судов.
К тушению привлечены два самолета-амфибии, 20 вертолетов и более 500 пожарных, а также беспилотные летательные аппараты, в том числе турецких ВС.
Министр отметил, что распространению пожара способствовал сильный ветер - до 50-70 километров в час.
"Опасность, грозившая населенным пунктам, устранена. Никто не пострадал. Нам удалось взять пожар под контроль, сейчас пожарные остужают место происшествия", - цитирует министра телеканал Haberturk.
"По предварительным оценкам, сгорели около 450 гектаров. Точные оценки будут произведены после завершения тушения", - отметил Пакдемирли. По его словам, владельцам сгоревших полей, потерявшим урожай, будут выплачиваться компенсации.
Министр отметил, что 90% пожаров происходит по вине человека.