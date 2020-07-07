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В Сербии число жертв коронавируса достигло 330
В Сербии за сутки скончались 13 больных коронавирусом, что представляет максимум за все время пандемии, сообщило министерство здравоохранения. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:06
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сербия, белград (город), в мире

В Сербии число жертв коронавируса достигло 330

16:06 07.07.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 7 июл – РИА Новости. В Сербии за сутки скончались 13 больных коронавирусом, что представляет максимум за все время пандемии, сообщило министерство здравоохранения.
По последним данным минздрава, 13 пациентов с COVID-19 скончались в Сербии за минувшие сутки, всего жертвами коронавируса стали 330 человек, выявлено 299 новых зараженных, общее число больных с начала пандемии составило 16 719.
Число муниципалитетов Сербии, где введен режим ЧС из-за пандемии COVID-19, накануне достигло 14 на фоне роста заболеваемости. Режим ЧС также введен в городах и районах Лучани, Нови-Пазаре, Тутине, Kрагуеваце, Вране, Иванице, Шабаце, Чачке, Ариле, Кралево, Пожеге, Ужице, Прибое.
В Белграде режим ЧС был введен 3 июля. На две недели закрыты ночные клубы с 23.00 до 6.00, а также кафе и рестораны, у которых нет открытых площадок. В студенческих общежитиях ввели более строгий контроль за соблюдением эпидемиологических мер. В Белграде несколько медцентров были ранее переведены на работу с больными COVID-19, власти разворачивают мобильный госпиталь на 500 мест в крупнейшей в стране крытой "Штарк арене" и переориентируют другие больницы.
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С понедельника штрафом в размере 5 тысяч динаров (около 43 евро) в Сербии будут наказаны все, кто в торговых центрах и транспорте не носит защитные маски. Массовые собрания в закрытых помещениях сокращаются до 100 человек, на открытом пространстве – до 500 участников.
В Сербии, как и во всех странах Западных Балкан, в последние недели зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Как рассказали РИА Новости в представительстве ВОЗ в Белграде, причиной является ослабление ограничительных мер властями и несоблюдение их гражданами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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