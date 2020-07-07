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Советника главы "Роскосмоса" Сафронова доставили в суд
Советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова во вторник днем привезли в Лефортовский суд Москвы, где будет решаться вопрос об аресте, передает... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:24
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
москва
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Иван Сафронов доставлен в суд
Советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова во вторник днем привезли в Лефортовский суд Москвы, где будет решаться вопрос об аресте
2020-07-07T16:02
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иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, москва, происшествия

Советника главы "Роскосмоса" Сафронова доставили в суд

16:02 07.07.2020 (обновлено: 16:24 07.07.2020)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова во вторник днем привезли в Лефортовский суд Москвы, где будет решаться вопрос об аресте, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В здание Сафронова привезли на том же микроавтобусе Volkswagen, который фигурировал в ролике ФСБ России о задержании. Журналистам с подозреваемым пообщаться не удалось.
Задержание Ивана Сафронова
Вчера, 15:15
ФСБ обнародовала кадры задержания советника главы "Роскосмоса"
1321002
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Иван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосМоскваПроисшествия
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