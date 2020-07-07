https://ria.ru/20200707/1574014275.html
Советника главы "Роскосмоса" Сафронова доставили в суд
Советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова во вторник днем привезли в Лефортовский суд Москвы, где будет решаться вопрос об аресте, передает... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:02
2020-07-07T16:24
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Иван Сафронов доставлен в суд
Советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова во вторник днем привезли в Лефортовский суд Москвы, где будет решаться вопрос об аресте
2020-07-07T16:02
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, москва, происшествия