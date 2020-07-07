https://ria.ru/20200707/1574014111.html
Обвинение советнику главы "Роскосмоса" Сафронову еще не предъявили
Официальное обвинение советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову по делу о госизмене еще не предъявлено, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Лефортовского... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:01
2020-07-07T16:01
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200707/1574013499.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия