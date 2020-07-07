Правозащитники: экс-коллегу Сафронова допросят в качестве свидетеля

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Главный редактор "Холода" Таисия Бекбулатова находится в статусе свидетеля по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене, сообщил адвокат правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
Ранее зам главреда "Холода" Михаил Зеленский заявил РИА Новости, что Бекбулатова несколько часов не выходит на связь. Чиков уточнял, что в квартире журналистки прошли обыски.
"Адвокат Николай Васильев вместе с главредом журнала "Холод" едут на допрос, она находится в статусе свидетеля", - написал Чиков в своем Telegram-канале.
Васильев ответил РИА Новости по телефону и заявил, что не может сейчас разговаривать.
Бекбулатова и Сафронов ранее были коллегами по "Коммерсанту".
По информации ФСБ, Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.