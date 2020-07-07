Правозащитники: экс-коллегу Сафронова допросят в качестве свидетеля

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Главный редактор "Холода" Таисия Бекбулатова находится в статусе свидетеля по делу советника главы "Роскосмоса" Главный редактор "Холода" Таисия Бекбулатова находится в статусе свидетеля по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова , подозреваемого в госизмене, сообщил адвокат правозащитной группы "Агора" Павел Чиков

Ранее зам главреда "Холода" Михаил Зеленский заявил РИА Новости, что Бекбулатова несколько часов не выходит на связь. Чиков уточнял, что в квартире журналистки прошли обыски.

"Адвокат Николай Васильев вместе с главредом журнала "Холод" едут на допрос, она находится в статусе свидетеля", - написал Чиков в своем Telegram-канале

Васильев ответил РИА Новости по телефону и заявил, что не может сейчас разговаривать.

Бекбулатова и Сафронов ранее были коллегами по "Коммерсанту".