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Правозащитники: экс-коллегу Сафронова допросят в качестве свидетеля
Главный редактор "Холода" Таисия Бекбулатова находится в статусе свидетеля по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:00
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
россия
роскосмос
нато
происшествия
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РИА Новости
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иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", россия, роскосмос, нато, происшествия

Правозащитники: экс-коллегу Сафронова допросят в качестве свидетеля

16:00 07.07.2020
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© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора "Роскосмоса" Ивана Сафронова
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора "Роскосмоса" Ивана Сафронова
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Главный редактор "Холода" Таисия Бекбулатова находится в статусе свидетеля по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене, сообщил адвокат правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
Ранее зам главреда "Холода" Михаил Зеленский заявил РИА Новости, что Бекбулатова несколько часов не выходит на связь. Чиков уточнял, что в квартире журналистки прошли обыски.
Руководитель отдела внешней политики газеты Коммерсантъ Елена Черненко
Вчера, 15:12
Журналистка "Коммерсанта" Черненко сообщила о задержании
"Адвокат Николай Васильев вместе с главредом журнала "Холод" едут на допрос, она находится в статусе свидетеля", - написал Чиков в своем Telegram-канале.
Васильев ответил РИА Новости по телефону и заявил, что не может сейчас разговаривать.
Бекбулатова и Сафронов ранее были коллегами по "Коммерсанту".
По информации ФСБ, Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Задержание Ивана Сафронова
Вчера, 12:22
Появилось видео задержания советника главы "Роскосмоса"
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Иван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"РоссияРоскосмосНАТОПроисшествия
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