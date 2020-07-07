В Таллине планируют ужесточить правила сдачи жилья туристам

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Власти столицы Эстонии хотят ужесточить правила сдачи жилья туристам в многоквартирных домах, Власти столицы Эстонии хотят ужесточить правила сдачи жилья туристам в многоквартирных домах, сообщает ЕвроПульс.

Планируется, что владелец должен будет заручиться поддержкой по меньшей мере 65 процентов соседей. Им необходимо подтвердить, что они не возражают против "чужих" людей в подъезде.

Кроме того, любое жилье для сдачи в краткосрочную аренду должно будет проходить регулярные проверки на противопожарную безопасность и соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам.

Если квартира соответствует всем требованиям, ее владелец сможет получить лицензию на три года и продлевать ее после очередной проверки.