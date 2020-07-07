https://ria.ru/20200707/1574013960.html
В Таллине планируют ужесточить правила сдачи жилья туристам
Власти столицы Эстонии хотят ужесточить правила сдачи жилья туристам в многоквартирных домах, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:01
2020-07-07T16:01
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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туризм, жилье, туристы, новости - туризм, эстония
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости.
Власти столицы Эстонии хотят ужесточить правила сдачи жилья туристам в многоквартирных домах, сообщает
ЕвроПульс.
Планируется, что владелец должен будет заручиться поддержкой по меньшей мере 65 процентов соседей. Им необходимо подтвердить, что они не возражают против "чужих" людей в подъезде.
Кроме того, любое жилье для сдачи в краткосрочную аренду должно будет проходить регулярные проверки на противопожарную безопасность и соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам.
Если квартира соответствует всем требованиям, ее владелец сможет получить лицензию на три года и продлевать ее после очередной проверки.
Если новые правила сдачи жилья туристам будут приняты (для этого требуется изменение в законодательство Эстонии), нарушителей ждет штраф в размере до шести тысяч евро.