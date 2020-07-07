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ПА ОБСЕ не пришлет наблюдателей на выборы в Белоруссию
Парламентская ассамблея ОБСЕ проинформировала белорусский парламент, что из-за эпидемиологической ситуации не сможет направить своих наблюдателей на... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:24
лидия ермошина
владимир макей
снг
минск
президентская кампания в белоруссии
обсе
парламентская ассамблея обсе
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ПА ОБСЕ не пришлет наблюдателей на выборы в Белоруссию

15:58 07.07.2020 (обновлено: 16:24 07.07.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗаседание 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Заседание 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 7 июл – РИА Новости. Парламентская ассамблея ОБСЕ проинформировала белорусский парламент, что из-за эпидемиологической ситуации не сможет направить своих наблюдателей на президентские выборы в Белоруссию, сообщил во вторник в Минске глава комиссии по международным делам нижней палаты парламента республики Андрей Савиных.
"Я уже обсуждал это с Парламентской ассамблеей ОБСЕ. Безусловно, мы заинтересованы в приглашении наших коллег. Но ПА ОБСЕ уже сказала, что они не смогут направить к нам своих наблюдателей. Это связано с эпидемиологической ситуацией (из-за распространения коронавируса COVID-19)", - заявил Савиных журналистам.
Вместе с тем он отметил, что вопрос приглашения белорусскими парламентариями своих коллег для наблюдения за президентскими выборами сейчас решается. "Надеюсь, что мы сможем пригласить парламентариев из СНГ на двусторонней основе", - добавил депутат.
В свою очередь председатель комиссии по международным делам и национальной безопасности верхней палаты белорусского парламента Сергей Рачков заявил журналистам, что пока речь идет лишь только об отказе ПА ОБСЕ направить своих наблюдателей, и выразил надежду, что другие межпарламентские организации, в частности, Межпарламентская ассамблея СНГ, смогут прислать своих представителей для мониторинга на выборы в Белоруссию.
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Ранее глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что приглашения иностранным наблюдателям предполагается направлять после регистрации кандидатов в президенты. Этот этап избирательной кампании завершается в республике 14 июля. Ермошина выражала надежду, что к этому моменту улучшится эпидемиологическая обстановка. В свою очередь министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика пригласит международных наблюдателей на президентские выборы после того, как минздрав страны выскажет свое мнение относительно ситуации с COVID-19.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. В президентской гонке сейчас участвуют семь человек, 14 июля станет известно, кого из них ЦИК страны зарегистрирует в качестве кандидатов в президенты.
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Лидия ЕрмошинаВладимир МакейСНГМинскПрезидентская кампания в БелоруссииОБСЕПарламентская ассамблея ОБСЕБелоруссияВ мире
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