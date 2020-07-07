Эксперт оценил решение КС Молдавии по выборам

КИШИНЕВ, 7 июл – РИА Новости. Необходимость отложить досрочные парламентские выборы в Необходимость отложить досрочные парламентские выборы в Молдавии до весны может подтолкнуть парламентскую оппозицию к объединению и созданию коалиции, считает политолог Корнелий Чуря.

Ранее в КС обратились представители ряда партий парламента с просьбой прояснить, можно ли в один день с запланированными на 1 ноября выборами президента провести досрочные выборы парламента. Конституционный суд во вторник постановил, что совмещать эти избирательные процессы нельзя. В решении КС отмечается, что роспуск парламента в последние шесть месяцев мандата президента запрещен по любым причинам. Мандат президента официально завершится 23 декабря. Согласно местному законодательству, досрочные парламентские выборы не получится провести раньше весны 2021 года.

"Мне кажется, что решение КС никоим образом не решает политический кризис и не создает предпосылки для его разрешения, скорее всего, досрочные выборы переносятся на весну и все это время парламент будет в нерабочем состоянии. У оппозиции появились предпосылки для объединения в коалицию, формирования парламентского большинства и создания нового правительства, шансы на объединение оппозиции повышаются", - сказал Чуря РИА Новости.

По мнению политолога, решение КС можно рассматривать как политический намек представителям оппозиции – нет смысла противиться, нужно идти на создание нового правительства. Ситуация осложняется тем, что оппозиционная партия "Действие и солидарность" под руководством экс-премьера Майи Санду пока отказывается от переговоров.

"Сейчас я не могу утверждать, что будет создано новое парламентское большинство, поскольку Майя Санду не хочет объединения с олигархами в лице, например, руководства партии "Шор". На нее усиливается давление, но Санду может отказаться от вступления в коалицию, чтобы не портить себе репутацию перед выборами президента, в которых она намерена участвовать", - добавил эксперт.