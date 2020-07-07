Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1574013657.html
В Москве машина въехала в веранду ресторана
Два человека пострадали после того, как машина въехала в веранду ресторана "Тануки" на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно". РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T20:33
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574013386_0:0:3640:2048_1400x0_80_0_0_412667171874c8d0f5f812095e2312ef.jpg
https://ria.ru/20200706/1573968700.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574013386_0:0:3640:2048_1400x0_80_0_0_412667171874c8d0f5f812095e2312ef.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574013386_455:0:3186:2048_1400x0_80_0_0_221582fd4a1f269b64c16f8095e18bf2.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574013386_796:0:2844:2048_1400x0_80_0_0_f0bcafd7022192300db21f7895b02e82.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

В Москве машина въехала в веранду ресторана

15:55 07.07.2020 (обновлено: 20:33 07.07.2020)
742
© АГН "Москва" / Мобильный репортерАвтомобиль въехал в веранду ресторана "Тануки" в Москве
Автомобиль въехал в веранду ресторана Тануки в Москве
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Два человека пострадали после того, как машина въехала в веранду ресторана "Тануки" на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что, не справившись с управлением, водитель въехал в открытую веранду на юге Москвы. По данным правоохранителей, пострадавших не было.
"Автомобиль вылетел на веранду ресторана Тануки на улице генерала Белова, 15. Произошло ДТП с пострадавшими. Двое человек ранено, на месте работают сотрудники скорой помощи. Мониторим ситуацию", - говорится в сообщении.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
6 июля, 17:41
Три человека обратились за помощью после ДТП с автобусом под Красноярском
011022
Обсудить 0
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Видео с камер наблюдения: автобус с пассажирами падает с моста в Китае
В Китае число жертв падения автобуса в водохранилище достигло 21
Колумбия
Число жертв взрыва бензовоза в Колумбии выросло до десяти
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в командном пункте обслуживания стартового комплекса РН Союз-2 на космодроме Восточный
Рогозина не вызывали в органы после задержания Сафронова
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Порошенко поругался с депутатом Рады из-за поздравления Путину
Автомобиль въехал в веранду ресторана Тануки в Москве
В Москве машина въехала в веранду ресторана "Тануки"
Кошка в самолете
В "Аэрофлоте" объяснили отказ вывезти животных из Шанхая
Автомобиль въехал в веранду ресторана Тануки в Москве
Дептранс уточнил, что пострадавших при инциденте у ресторана в Москве нет
Геннадий Зюганов
Зюганов попросил разобраться с ситуацией вокруг совхоза имени Ленина
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Зеленский прокомментировал рассмотрение дела по языковому закону
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Телеведущий Александр Беляев
Больной раком телеведущий Александр Беляев рассказал о новой опухоли
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
Обвинение советнику главы "Роскосмоса" Сафронову еще не предъявили
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек прокомментировал задержание исламистов в Крыму
Иван Сафронов доставлен в суд
Советника главы "Роскосмоса" Сафронова доставили в суд
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
Правозащитники: экс-коллегу Сафронова допросят в качестве свидетеля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17В НАСА указали Boeing на 81 проблему после неудачного запуска Starliner
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
Лента новостейМолния