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Рогозина не вызывали в органы после задержания Сафронова
Гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина не вызывали в органы для объяснений после того, как его советника Ивана Сафронова задержали по делу о госизмене,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:53
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
владимир устименко
роскосмос
дмитрий рогозин
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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задержание советника гендиректора "роскосмоса", владимир устименко, роскосмос, дмитрий рогозин, происшествия

Рогозина не вызывали в органы после задержания Сафронова

15:52 07.07.2020 (обновлено: 15:53 07.07.2020)
1267
© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в командном пункте обслуживания стартового комплекса РН "Союз-2" на космодроме Восточный
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в командном пункте обслуживания стартового комплекса РН Союз-2 на космодроме Восточный
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина не вызывали в органы для объяснений после того, как его советника Ивана Сафронова задержали по делу о госизмене, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.
"Работаем в штатном режиме. Рогозин на рабочем месте", - сказал Устименко, отвечая на соответствующий вопрос.
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
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0020313
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Задержание советника гендиректора "Роскосмоса"Владимир УстименкоРоскосмосДмитрий РогозинПроисшествия
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