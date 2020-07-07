https://ria.ru/20200707/1574013499.html
Рогозина не вызывали в органы после задержания Сафронова
Гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина не вызывали в органы для объяснений после того, как его советника Ивана Сафронова задержали по делу о госизмене,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:52
2020-07-07T15:53
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
владимир устименко
роскосмос
дмитрий рогозин
происшествия
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https://ria.ru/20200707/1574000874.html
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание советника гендиректора "роскосмоса", владимир устименко, роскосмос, дмитрий рогозин, происшествия