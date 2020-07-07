США сократили число развернутых носителей стратегического ядерного оружия

При этом по состоянию на 1 сентября 2019 года Штаты числили в развёрнутых 398 Minuteman-3, 220 Trident-2 и 50 B-2A и B-52H. Таким образом, за полгода количество развёрнутых носителей американского стратегического ядерного оружия уменьшилось на десять Trident-2 и три B-52H.