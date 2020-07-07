США сократили число развернутых носителей стратегического ядерного оружия

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. США с сентября 2019 года по март 2020 года сократили количество развернутых носителей стратегического ядерного оружия на 10 морских ракет и три бомбардировщика, следует из данных американского госдепартамента.
При этом по состоянию на 1 сентября 2019 года Штаты числили в развёрнутых 398 Minuteman-3, 220 Trident-2 и 50 B-2A и B-52H. Таким образом, за полгода количество развёрнутых носителей американского стратегического ядерного оружия уменьшилось на десять Trident-2 и три B-52H.
Взаимный мониторинг ядерных арсеналов Россия и США ведут в рамках договора СНВ-3, вступившего в силу в 2011 году. Согласно этому соглашению, стороны обязуются ограничить свои Вооруженные силы 700 носителями ядерного оружия, 1550 боеголовками и 800 пусковыми установками.
СНВ-3 остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Россия неоднократная призывала США его продлить, но пока американская администрация не объявляла, намерен ли Вашингтон это сделать.