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США сократили число развернутых носителей стратегического ядерного оружия
США с сентября 2019 года по март 2020 года сократили количество развернутых носителей стратегического ядерного оружия на 10 морских ракет и три бомбардировщика, РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:51
b-52
b-2 (northrop grumman b2 spirit)
государственный департамент сша
вашингтон (город)
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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b-52, b-2 (northrop grumman b2 spirit), государственный департамент сша, вашингтон (город), сша, в мире

США сократили число развернутых носителей стратегического ядерного оружия

15:51 07.07.2020
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. США с сентября 2019 года по март 2020 года сократили количество развернутых носителей стратегического ядерного оружия на 10 морских ракет и три бомбардировщика, следует из данных американского госдепартамента.
Согласно информации, опубликованной накануне на сайте госдепа, на 1 марта 2020 года у США были развёрнуты 398 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman-3, 210 морских баллистических ракет Trident-2 и 47 тяжелых бомбардировщиков B-2A и B-52H.
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При этом по состоянию на 1 сентября 2019 года Штаты числили в развёрнутых 398 Minuteman-3, 220 Trident-2 и 50 B-2A и B-52H. Таким образом, за полгода количество развёрнутых носителей американского стратегического ядерного оружия уменьшилось на десять Trident-2 и три B-52H.
Взаимный мониторинг ядерных арсеналов Россия и США ведут в рамках договора СНВ-3, вступившего в силу в 2011 году. Согласно этому соглашению, стороны обязуются ограничить свои Вооруженные силы 700 носителями ядерного оружия, 1550 боеголовками и 800 пусковыми установками.
СНВ-3 остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Россия неоднократная призывала США его продлить, но пока американская администрация не объявляла, намерен ли Вашингтон это сделать.
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