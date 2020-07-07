Следствие попросило суд арестовать советника главы "Роскосмоса"

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Следственные органы обратились в суд с ходатайством об аресте советника главы " Следственные органы обратились в суд с ходатайством об аресте советника главы " Роскосмоса Ивана Сафронова по делу о госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

"В Лефортовский районный суд Москвы поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказала собеседница агентства.

Ранее в ФСБ заявили, что Сафронов собирал и передавал в НАТО сведения, представляющие гостайну. Они касались военного сотрудничества, обороны и безопасности России. СК возбудил дело по статье "Государственная измена", по которой подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

В "Роскосмосе" отметили, что задержание советника не связано с его работой в госкорпорации, у него не было допуска к секретным данным.