https://ria.ru/20200707/1574013131.html
Следствие попросило суд арестовать советника главы "Роскосмоса"
Следственные органы обратились в суд с ходатайством об аресте советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о госизмене, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:50
2020-07-07T17:09
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, москва, происшествия
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Следственные органы обратились в суд с ходатайством об аресте советника главы "Роскосмоса
" Ивана Сафронова
по делу о госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
"В Лефортовский районный суд Москвы поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказала собеседница агентства.
Ранее в ФСБ заявили, что Сафронов собирал и передавал в НАТО сведения, представляющие гостайну. Они касались военного сотрудничества, обороны и безопасности России. СК возбудил дело по статье "Государственная измена", по которой подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.
В "Роскосмосе" отметили, что задержание советника не связано с его работой в госкорпорации, у него не было допуска к секретным данным.
Ранее Сафронов работал в "Коммерсанте" и "Ведомостях". Руководитель "Коммерсанта" Владимир Желонкин подчеркнул, что в издании не проходят какие-либо проверки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также уточнил, что задержание никак не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Сафронов.