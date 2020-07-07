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В Москве машина въехала в веранду ресторана "Тануки"
Не справившись с управлением, водитель въехал в открытую веранду на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:48
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
москва, происшествия

В Москве машина въехала в веранду ресторана "Тануки"

15:48 07.07.2020
1262
© АГН "Москва"Автомобиль въехал в веранду ресторана "Тануки" в Москве
Автомобиль въехал в веранду ресторана Тануки в Москве
© АГН "Москва"
Автомобиль въехал в веранду ресторана "Тануки" в Москве
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Не справившись с управлением, водитель въехал в открытую веранду на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, автомобилист врезался в веранду ресторана "Тануки".
"ДТП произошло по адресу: улица Генерала Белова, дом 15. Мужчина не справился с управлением и наехал на открытую веранду. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.
На месте работают оперативные службы.
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