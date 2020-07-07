Бальбек прокомментировал задержание исламистов в Крыму

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Депутат Госдумы Руслан Бальбек , комментируя задержание исламистов террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Крыму, заявил, что ни одно уважающее себя государство не допустит разгула радикалов на своей территории.

Ранее ФСБ России сообщила, что семь исламистов из "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* задержаны в Крыму за пропаганду и вербовку. Адвокат Эмиль Курбединов также заявлял РИА Новости о задержаниях, но тогда речь шла о шести людях. По его словам, сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму провели обыски.

"Хизб ут-Тахрир* - это интернациональная экстремистская организация, которая прикрывается якобы борьбой за религиозные ценности ислама. Однако ничего общего с традиционным исламом эти радикалы не имеют и используют мусульманские символы для своих политических целей. Без сомнения, подобные радикальные ячейки несут угрозу стабильности общества, и дестабилизация в России - это то, о чем мечтают лидеры меджлиса*, находящиеся в Киеве. Именно поэтому несутся крики и вопли о якобы репрессиях против крымскотатарского народа на религиозной почве", - сказал Бальбек РИА Новости.

Депутат отметил, что приверженцы данной террористической организации отрицают и разрушают национальную идентичность крымских татар, "но это не мешает меджлисовцам* прикрываться делами "Хизб ут-Тахрир"* на международных площадках, выдавая их за притеснения крымских татар". Парламентарий также подчеркнул, что среди задержанных в Крыму участников "Хизб ут-Тахрир"* были люди разных национальностей, однако каждое задержание "сопровождается шумными информационными кампаниями о якобы угнетении крымских татар".

"Ни одно уважающее себя государство не допустит разгула радикалов на своей территории. Именно поэтому наши спецслужбы выявляют и задерживают социально опасных элементов. И вот эта ненависть и черная зависть к нашим успехам заставляет украинских политиков биться в припадках отчаяния, что их надежды на "Хизб ут-Тахрир"* не оправдались. Церемониться с экстремистами у нас никто не станет, а, значит, их идеи по дестабилизации на российской территории провалились. Но если говорить откровенно, то даже западные союзники Украины предпочли бы держаться подальше от "верующих" из "Хизб ут-Тахрир"*, - заключил Бальбек.