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Глава службы здравоохранения Израиля подала в отставку
Глава службы общественного здравоохранения при министерстве здравоохранения Израиля профессор Сигаль Садецки подала в отставку и подвергла критике действия... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:46
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коронавирус covid-19
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353
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коронавирус covid-19, израиль, в мире

Глава службы здравоохранения Израиля подала в отставку

15:46 07.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФлаг на здании посольства Израиля в Москве
Флаг на здании посольства Израиля в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июл - РИА Новости. Глава службы общественного здравоохранения при министерстве здравоохранения Израиля профессор Сигаль Садецки подала в отставку и подвергла критике действия правительства в связи с коронавирусом, сообщают израильские СМИ.
"Первый этап борьбы с коронавирусом велся под профессиональным и добросовестным руководством... К сожалению, на несколько недель компас борьбы с пандемией потерял своё направление", - приводит издание Globes письмо Садецки с сообщением об уходе в отставку.
Как пишет издание Jerusalem Post, Садецки обвинила правительство в "принятии несерьёзных и необоснованных решений, без учёта их широкого распространения и долгосрочных последствий для общественного здоровья". Она добавила, что "слишком много времени было инвестировано в дебаты, обсуждения, консультации, форумы".
Мужчина во время пробежки на набережной в Тель-Авиве
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По ее оценке, "ближайшие месяцы будут тяжёлыми и даже трагичными".
"Профессор Сигаль Садецки - самоотверженная сотрудница, которая дни и ночи работала для здоровья граждан Израиля. Я благодарю ее за сделанное и желаю удачи в дальнейшем", - заявил министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.
В Израиле с конца прошлой недели отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом. Число ежедневно выявляемых новых случав за неделю выросло вдвое.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИзраильВ мире
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