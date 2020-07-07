Зюганов попросил разобраться с ситуацией вокруг совхоза имени Ленина

"Мое обращение к президенту, по итогам рассмотрения которого он поручил Следственному комитету разобраться, не возымело действия. Наша просьба к юристам, силовым ведомствам, Верховному суду навести порядок, также не была услышана. В результате судья припаял совхозу еще один долг в миллиард сто миллионов рублей. Причем это было сделано под абсолютно надуманным предлогом", - сказал Зюганов журналистам.