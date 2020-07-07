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Зюганов попросил разобраться с ситуацией вокруг совхоза имени Ленина
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к главе Счетной палаты Алексею Кудрину с просьбой разобраться с ситуацией вокруг совхоза имени Ленина в Подмосковье. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:46
алексей кудрин
геннадий зюганов
московская область (подмосковье)
общество
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алексей кудрин, геннадий зюганов, московская область (подмосковье), общество

Зюганов попросил разобраться с ситуацией вокруг совхоза имени Ленина

15:46 07.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Геннадий Зюганов
 Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к главе Счетной палаты Алексею Кудрину с просьбой разобраться с ситуацией вокруг совхоза имени Ленина в Подмосковье.
Ранее десятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего суда, который по иску семи акционеров подмосковного Совхоза имени Ленина взыскал с его директора Павла Грудинина, выдвигавшегося в президенты РФ от КПРФ в 2018 году, около 1,1 миллиарда рублей.
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"Мое обращение к президенту, по итогам рассмотрения которого он поручил Следственному комитету разобраться, не возымело действия. Наша просьба к юристам, силовым ведомствам, Верховному суду навести порядок, также не была услышана. В результате судья припаял совхозу еще один долг в миллиард сто миллионов рублей. Причем это было сделано под абсолютно надуманным предлогом", - сказал Зюганов журналистам.
Политик отметил, что совхоз имени Ленина сегодня является лучшим в стране, "с самыми лучшими школами и детскими садами, с лучшей профориентацией, лучшими полями, лучшими фермами".
"Сегодня в Государственной Думе состоится отчет председателя Счетной палаты Кудрина. До него ее возглавляли Кармоков, Степашин и Голикова. Они усилили официальный контроль за исполнительной властью и хозяйственной деятельностью. Но сегодня мы этого не видим, Кудрин свернул контрольные функции Счетной палаты наполовину. Поэтому к нему прямое обращение от всех народно-патриотических сил: расследуйте, кто и каким образом уничтожает одно из самых эффективных хозяйств, работающих на территории Московской области", - добавил Зюганов.
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Алексей КудринГеннадий ЗюгановМосковская область (Подмосковье)Общество
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