Зюганов попросил разобраться с ситуацией вокруг совхоза имени Ленина

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к главе Счетной палаты Алексею Кудрину с просьбой разобраться с ситуацией вокруг совхоза имени Ленина в Подмосковье.
Ранее десятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего суда, который по иску семи акционеров подмосковного Совхоза имени Ленина взыскал с его директора Павла Грудинина, выдвигавшегося в президенты РФ от КПРФ в 2018 году, около 1,1 миллиарда рублей.
"Мое обращение к президенту, по итогам рассмотрения которого он поручил Следственному комитету разобраться, не возымело действия. Наша просьба к юристам, силовым ведомствам, Верховному суду навести порядок, также не была услышана. В результате судья припаял совхозу еще один долг в миллиард сто миллионов рублей. Причем это было сделано под абсолютно надуманным предлогом", - сказал Зюганов журналистам.
Политик отметил, что совхоз имени Ленина сегодня является лучшим в стране, "с самыми лучшими школами и детскими садами, с лучшей профориентацией, лучшими полями, лучшими фермами".
"Сегодня в Государственной Думе состоится отчет председателя Счетной палаты Кудрина. До него ее возглавляли Кармоков, Степашин и Голикова. Они усилили официальный контроль за исполнительной властью и хозяйственной деятельностью. Но сегодня мы этого не видим, Кудрин свернул контрольные функции Счетной палаты наполовину. Поэтому к нему прямое обращение от всех народно-патриотических сил: расследуйте, кто и каким образом уничтожает одно из самых эффективных хозяйств, работающих на территории Московской области", - добавил Зюганов.
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