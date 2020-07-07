https://ria.ru/20200707/1574012764.html
На Кубани создадут оперштаб для восстановления энергоснабжения
Оперативный штаб будет создан на Кубани для восстановления стабильного энергоснабжения, нарушенного из-за сильной жары, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:46
2020-07-07T15:46
вениамин кондратьев
краснодар
краснодарский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155564/58/1555645826_0:90:3012:1784_1400x0_80_0_0_c8bac86709fa145351cc3ab211d8b735.jpg
https://ria.ru/20200706/1573940492.html
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155564/58/1555645826_0:90:3012:1784_1400x0_80_0_0_c8bac86709fa145351cc3ab211d8b735.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155564/58/1555645826_128:0:2859:2048_1400x0_80_0_0_615f10f562d18ee686f5bd413fe6c150.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155564/58/1555645826_469:0:2517:2048_1400x0_80_0_0_d8fe25cab96486ee127d683779a686a1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вениамин кондратьев, краснодар, краснодарский край, общество