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На Кубани создадут оперштаб для восстановления энергоснабжения
Оперативный штаб будет создан на Кубани для восстановления стабильного энергоснабжения, нарушенного из-за сильной жары, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:46
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вениамин кондратьев, краснодар, краснодарский край, общество

На Кубани создадут оперштаб для восстановления энергоснабжения

15:46 07.07.2020
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© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru
Перейти в фотобанк
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
СОЧИ, 7 июл – РИА Новости. Оперативный штаб будет создан на Кубани для восстановления стабильного энергоснабжения, нарушенного из-за сильной жары, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
По его словам, с началом жары в Краснодарском крае участились случаи отключения электричества. Самая сложная ситуация в Краснодаре. В понедельник без света остались больше 40 тысяч человек.
"Для краевой столицы это недопустимо… Поручил создать оперативный штаб по устранению перебоев с электроэнергией… Впереди еще половина лета, а на улице 40-градусная жара, мы должны обеспечить людям комфортные условия для жизни", - сообщил Кондратьев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что аварии должны устраняться в кратчайшие сроки. Будут задействованы все резервы и ремонтные бригады. Также необходимо проработать комплекс мер по повышению надежности энергоснабжения.
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