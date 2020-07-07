На Кубани создадут оперштаб для восстановления энергоснабжения

"Для краевой столицы это недопустимо… Поручил создать оперативный штаб по устранению перебоев с электроэнергией… Впереди еще половина лета, а на улице 40-градусная жара, мы должны обеспечить людям комфортные условия для жизни", - сообщил Кондратьев в своем Telegram-канале.