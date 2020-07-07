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Тюменская область
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Модель газификации Тюменской области может быть внедрена в регионах РФ
Опыт газификации Тюменской области может быть масштабирован и на другие российские регионы, считают участники совещания по вопросам реализации в регионе... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:44
тюменская область
александр моор
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353
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александр моор

Модель газификации Тюменской области может быть внедрена в регионах РФ

15:44 07.07.2020
80
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода
Строительство газопровода
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Строительство газопровода
ТЮМЕНЬ, 7 июл - РИА Новости. Опыт газификации Тюменской области может быть масштабирован и на другие российские регионы, считают участники совещания по вопросам реализации в регионе пилотного проекта внедрения социально-ориентированной модели региональной газификации.
В совещании, которое провел главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, приняли участие руководители регуправления ФАС, Северо-Уральского управления Ростехнадзора, областных органов власти, аппарата полпреда президента РФ в УФО, Российского энергетического агентства и работающих в области предприятий "Газпрома".
Как сообщает департамент общественных связей Тюменской области, Кузьменко отметил, что одним из главных вопросов является повышение для граждан доступности подключения к газовым сетям в плане стоимости.
Президент РФ Владимир Путин на минувшей неделе поручил правительству и местным органам власти скоординировать усилия, чтобы решить проблемы недостаточной газификации и, в частности, "последней мили". В опубликованном документе правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ при участии "Газпрома" и других заинтересованных организаций дается поручение обеспечить источники финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств. Согласно поручению, комиссия должна представить соответствующий доклад до 1 января 2021 года.
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Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин обратил на совещании внимание на особенности решения этих задач в Тюменской области на примере реализации программы газификации в рамках государственно-частного партнерства.
"В частности, успешной является практика включения строительства газопровода – отвода от уличного газопровода до земельного участка потребителя в программу газификации, что позволяет населению практически бесплатно присоединяться к газовым сетям, а применение ресурсного метода ценообразования позволяет эффективно использовать каждый инвестиционный рубль", - привели в департаменте общественных связей области слова из его выступления.
Вахрин добавил, что в области оптимизированы административные процедуры строительства газовых сетей и технологического присоединения потребителей к ним.
Сложившаяся практика стала результатом стратегического сотрудничества правительства Тюменской области и компаний группы "Газпром", отметили в департаменте.
В ходе обсуждения была достигнута договоренность о проведении дополнительного анализа имеющихся проблем в вопросах газификации, чтобы на основе тюменского опыта определить параметры и условия формирования целевой модели системы газификации, которая после пилотирования в Тюменской и Курганской областях могла быть масштабирована и на другие регионы страны.
Как ранее сообщала пресс-служба губернатора области Александра Моора, в ближайшие пять лет на строительство и подключение газовых сетей в регионе будут направлены более 1,3 миллиарда рублей, в результате уровень газификации достигнет 98%.
В сентябре минувшего года между правительством Тюменской области, ФАС, компанией "Газпром газораспределение Север" и управляющей организацией "Газпром межрегионгаз Север" был заключен контракт, предусматривающий направление дополнительных средств на региональную газификацию, что позволит построить более тысячи километров межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов и в последующие пять лет обеспечить природным газом около 30 тысяч домовладений.
По данным пресс-службы, за период с 2014 по 2017 годы уровень газификации в регионе вырос с 87% до 94%. Голубое топливо пришло в 55 населенных пунктов, 15,5 тысяч домовладений. Суть зафиксированного в соглашении подхода к газификации в том, что регион формирует соответствующую программу и обеспечивает источники возврата инвестиций, а строительством газопроводов занимается газораспределительная организация, при этом не зарабатывая на стройке.
Как отмечал в этой связи глава региона, Тюменская область достаточно газифицирована, но эта тема остается важной для муниципалитетов. Заключение трехстороннего соглашения позволяет не только решать оставшиеся вопросы, но и создать прецедент современной и эффективной практики газификации, которая будет использоваться в других регионах, сказал Моор.
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Тюменская областьАлександр Моор
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