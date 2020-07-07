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Около 15 тысяч жителей Краснодара остались без света из-за аварий
Около 15 тысяч жителей Краснодара остаются без электроснабжения в результате аварий на электросетях из-за сильной жары, сообщает администрация краевой столицы. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:41
краснодар
кубаньэнерго
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РИА Новости
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краснодар, кубаньэнерго, происшествия

Около 15 тысяч жителей Краснодара остались без света из-за аварий

15:41 07.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Город Краснодар. Архивное фото
СОЧИ, 7 июл - РИА Новости. Около 15 тысяч жителей Краснодара остаются без электроснабжения в результате аварий на электросетях из-за сильной жары, сообщает администрация краевой столицы.
Отмечается, что в понедельник в Краснодаре в течение дня произошли аварийные отключения электроэнергии сразу в нескольких микрорайонах. Причина отключений — перегрузка сетей и подстанций из-за аномально высокой температуры воздуха. ПО данным властей, без света остались около 40 тысяч жителей. К утру вторника в Краснодаре уже запитали большую часть отключенных накануне от электроэнергии жилых домов, при этом отключений по городу еще много. Восстановительные работы продолжаются.
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"Из-за аварий на оборудовании АО "НЭСК — электросети" в разных районах города без электричества остаются около 15 тыс. жителей. Специалисты предпринимают все меры для возобновления подачи электроэнергии", - говорится в сообщении.
По данным АО "НЭСК-электросети", потребление электроэнергии за последние дни в Краснодаре возросло на 50% по сравнению с летним максимумом 2019 года. Основными причинами отключений стали пробой изоляции и перегруз сетей.
"На устранении аварий в городе работают 20 ремонтных бригад и восемь оперативно-выездных бригад, всего задействовано около 90 специалистов компании. В постоянном режиме работают семь дизельных электростанций. Прорабатывается вопрос о подключении дизельного генератора в Юбилейном микрорайоне", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сбоев в работе объектов "Кубаньэнерго" не зафиксировано. Компания оказывает всю возможную помощь коллегам из АО "НЭСК-электросети". Также решается вопрос о получении дополнительных мощностей от подстанции ЗИП-302, которая принадлежит компании "Югэнергоресурс". Мощности требуются для сетей НЭСК, чтобы поддерживать электроснабжение северо-восточной части города.
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КраснодарКубаньэнергоПроисшествия
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