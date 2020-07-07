https://ria.ru/20200707/1574012445.html
Филиал пермского центра для пожилых закрыли из-за вспышки COVID-19
Работа филиала пермского геронтопсихиатрического центра приостановлена на два месяца из-за отсутствия у учреждения запаса средств защиты от COVID-19 и... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:38
2020-07-07T15:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пермский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пермский край, общество
ПЕРМЬ, 7 июл - РИА Новости. Работа филиала пермского геронтопсихиатрического центра приостановлена на два месяца из-за отсутствия у учреждения запаса средств защиты от COVID-19 и несоблюдения персоналом масочного режима, сообщается на сайте региональной службы судебных приставов.
Ранее геронтоцентр в Добрянском районе Пермского края
, где было выявлено более 70 заболевших коронавирусом, закрыли на карантин. В краевом Роспотребнадзоре предполагали, что инфекцию мог занести сотрудник, так как пациенты не выходили из учреждения.
"Роспотребнадзор при проверке ГБУ ПК "Пермский геронтопсихиатрический центр" выявил нарушения, выразившиеся в несоблюдении персоналом филиала в Добрянском районе масочного режима и отсутствии достаточного запаса средств индивидуальной защиты. Районный суд вынес постановление о приостановлении деятельности центра на 60 суток, которое исполнили приставы г. Добрянки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас центр не имеет права принимать новых пациентов.
"Решение о приостановлении деятельности центра вынес Добрянский районный суд, рассмотрев административный протокол по ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Судебные приставы будут регулярно осуществлять проверку на предмет соблюдения установленного ограничения", - добавили в ведомстве.
По данным минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 4069 случаев заражения COVID-19, выздоровел 2941 человек, 137 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,3 тысячи жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф