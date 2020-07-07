Филиал пермского центра для пожилых закрыли из-за вспышки COVID-19

ПЕРМЬ, 7 июл - РИА Новости. Работа филиала пермского геронтопсихиатрического центра приостановлена на два месяца из-за отсутствия у учреждения запаса средств защиты от COVID-19 и несоблюдения персоналом масочного режима, сообщается на сайте региональной службы судебных приставов.

Ранее геронтоцентр в Добрянском районе Пермского края , где было выявлено более 70 заболевших коронавирусом, закрыли на карантин. В краевом Роспотребнадзоре предполагали, что инфекцию мог занести сотрудник, так как пациенты не выходили из учреждения.

"Роспотребнадзор при проверке ГБУ ПК "Пермский геронтопсихиатрический центр" выявил нарушения, выразившиеся в несоблюдении персоналом филиала в Добрянском районе масочного режима и отсутствии достаточного запаса средств индивидуальной защиты. Районный суд вынес постановление о приостановлении деятельности центра на 60 суток, которое исполнили приставы г. Добрянки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас центр не имеет права принимать новых пациентов.

"Решение о приостановлении деятельности центра вынес Добрянский районный суд, рассмотрев административный протокол по ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Судебные приставы будут регулярно осуществлять проверку на предмет соблюдения установленного ограничения", - добавили в ведомстве.

По данным минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 4069 случаев заражения COVID-19, выздоровел 2941 человек, 137 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,3 тысячи жителей.