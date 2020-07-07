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Племянник отшельницы Агафьи Лыковой стал ее помощником по хозяйству
Новым помощником по хозяйству на заимке отшельницы Агафьи Лыковой в Сибири стал ее двоюродный племянник, сообщат пресс-служба заповедника "Хакасский". РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:37
агафья лыкова
общество
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Агафья Лыкова. Как живет сейчас самая известная отшельница России
В полной изоляции от мира, людей и городов. Здесь – только лес, изба, сельское хозяйство и Бог. Агафья Лыкова живет в одиночестве всю жизнь. История о том, как и где сегодня обитает самая известная отшельница в России.
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/151763/17/1517631707_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d0a10b2408ab853d8bb99d296bcab100.jpg
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РИА Новости
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агафья лыкова, общество

Племянник отшельницы Агафьи Лыковой стал ее помощником по хозяйству

15:37 07.07.2020
4332
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОтшельница из семьи староверов Агафья Лыкова во время молитвы
Отшельница из семьи староверов Агафья Лыкова во время молитвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Отшельница из семьи староверов Агафья Лыкова во время молитвы. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 7 июл - РИА Новости. Новым помощником по хозяйству на заимке отшельницы Агафьи Лыковой в Сибири стал ее двоюродный племянник, сообщат пресс-служба заповедника "Хакасский".
Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах, 74-летняя Агафья Лыкова до сих пор живет в тайге.
Отшельница Агафья Лыкова
28 января 2019, 08:00Культура
Чем закончился поиск помощницы для отшельницы Агафьи Лыковой
По данным заповедника, долгое время по соседству с Агафьей Лыковой проживал Ерофей Седов. С 2015 года, после смерти Ерофея, Русская православная старообрядческая церковь стала отправлять на таежную заимку помощников для Агафьи. С октября 2019 года таежной отшельнице помогал по хозяйству Алексей Уткин.
"К моменту окончания срока его проживания и работы на заимке Агафья Карповна связалась с директором заповедника "Хакасский" с личной просьбой о возможности сопровождения её родственника Антона Лыкова на заимку. На этой неделе при поддержке сотрудников государственной инспекции заповедника "Хакасский" состоялась смена помощника Агафьи Карповны Лыковой", - говорится в сообщении.
Истории.doc
Агафья Лыкова. Как живет сейчас самая известная отшельница России
11 октября 2018, 11:00
В заповеднике отмечают, что Антон Лыков приходится Агафье Лыковой двоюродным племянником и является старообрядцем. Год назад он был в гостях у Агафьи. Пару лет назад Антон всерьез заинтересовался историей своего рода и выяснил, что его предки и предки Агафьи родом из одного села староверов в Новгородской области – Лыково. Антон списался с духовником Агафьи и выразил желание увидеться с родственницей, через некоторое время пришло письмо от Агафьи с приглашением. Дорога до заимки проходила по реке и заняла двое суток. Путешествие затрудняли заторы и обмеление некоторых участков реки.
Агафья Лыкова обрадовалась гостям. "В разговоре по спутниковой связи выразила директору заповедника "Хакасский" слова благодарности за оказанную помощь, проявленную заботу, а также пригласила его в гости. В беседе руководитель выяснил, в чем нуждается Агафья, чтобы подготовиться к следующему визиту на заимку", - сообщили в заповеднике.
Сибирская отшельница Агафья Лыкова
19 июня 2019, 17:56Религия и мировоззрение
Отшельница Агафья Лыкова отказалась эвакуироваться на время пуска ракеты
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