Племянник отшельницы Агафьи Лыковой стал ее помощником по хозяйству

КРАСНОЯРСК, 7 июл - РИА Новости. Новым помощником по хозяйству на заимке отшельницы Новым помощником по хозяйству на заимке отшельницы Агафьи Лыковой в Сибири стал ее двоюродный племянник, сообщат пресс-служба заповедника "Хакасский".

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах, 74-летняя Агафья Лыкова до сих пор живет в тайге.

По данным заповедника, долгое время по соседству с Агафьей Лыковой проживал Ерофей Седов. С 2015 года, после смерти Ерофея, Русская православная старообрядческая церковь стала отправлять на таежную заимку помощников для Агафьи. С октября 2019 года таежной отшельнице помогал по хозяйству Алексей Уткин.

"К моменту окончания срока его проживания и работы на заимке Агафья Карповна связалась с директором заповедника "Хакасский" с личной просьбой о возможности сопровождения её родственника Антона Лыкова на заимку. На этой неделе при поддержке сотрудников государственной инспекции заповедника "Хакасский" состоялась смена помощника Агафьи Карповны Лыковой", - говорится в сообщении.

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В заповеднике отмечают, что Антон Лыков приходится Агафье Лыковой двоюродным племянником и является старообрядцем. Год назад он был в гостях у Агафьи. Пару лет назад Антон всерьез заинтересовался историей своего рода и выяснил, что его предки и предки Агафьи родом из одного села староверов в Новгородской области – Лыково. Антон списался с духовником Агафьи и выразил желание увидеться с родственницей, через некоторое время пришло письмо от Агафьи с приглашением. Дорога до заимки проходила по реке и заняла двое суток. Путешествие затрудняли заторы и обмеление некоторых участков реки.