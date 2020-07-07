В ЛНР заявили, что сбили БПЛА украинских силовиков в Донбассе

Ранее Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в артобстреле поселка Донецкий, в результате которого были повреждены четыре дома. Также из-за повреждения линии электропередачи без электричества остались завод и более 200 домов.

"В ходе обстрела для корректировки огня противник применял БПЛА типа "Мэвик-Про". Благодаря слаженным действиям подразделений противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы "Тритон М1" нарушитель воздушного пространства был обнаружен и принудительно посажен", - заявил Осадчий. Он уточнил, что фото- и видеоматериалы с БПЛА изучаются специалистами ЛНР.