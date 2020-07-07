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В ЛНР заявили, что сбили БПЛА украинских силовиков в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по подконтрольному ополченцам... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:35
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
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донбасс
луганская народная республика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
яков осадчий, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире

В ЛНР заявили, что сбили БПЛА украинских силовиков в Донбассе

15:35 07.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по подконтрольному ополченцам поселку Донецкий в Донбассе, заявил во вторник журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в артобстреле поселка Донецкий, в результате которого были повреждены четыре дома. Также из-за повреждения линии электропередачи без электричества остались завод и более 200 домов.
"В ходе обстрела для корректировки огня противник применял БПЛА типа "Мэвик-Про". Благодаря слаженным действиям подразделений противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы "Тритон М1" нарушитель воздушного пространства был обнаружен и принудительно посажен", - заявил Осадчий. Он уточнил, что фото- и видеоматериалы с БПЛА изучаются специалистами ЛНР.
По словам представителя оборонного ведомства республики, также Народная милиция ЛНР уничтожила огневую точку украинских силовиков. "Адекватными действиями наших защитников огневая активность артиллерии была пресечена, потери противника составили двое погибших, двое раненых, выведена из строя гаубица Д-30", - добавил Осадчий.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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