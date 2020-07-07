https://ria.ru/20200707/1574012293.html
Бастрыкин: СК проводит 249 проверок невыплат компенсаций медикам
Следственные органы организовали 249 проверок из-за невыплат компенсаций медработникам, которые работают с коронавирусными больными, сообщил глава СК РФ... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:34
2020-07-07T15:34
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
происшествия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия