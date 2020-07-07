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Бастрыкин: СК проводит 249 проверок невыплат компенсаций медикам
Следственные органы организовали 249 проверок из-за невыплат компенсаций медработникам, которые работают с коронавирусными больными, сообщил глава СК РФ... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:34
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия

Бастрыкин: СК проводит 249 проверок невыплат компенсаций медикам

15:34 07.07.2020
86
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Следственные органы организовали 249 проверок из-за невыплат компенсаций медработникам, которые работают с коронавирусными больными, сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин.
В интервью "Российской газете" он отметил, что медики оказались самой уязвимой категорией граждан, которым, помимо работы с больными, приходится думать о защите прав, касающихся положенных выплат.
"Следственными органами организованы процессуальные проверки по 249 сообщениям, возбуждено одно уголовное дело о халатности", - сказал Бастрыкин.
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Вчера, 14:38
Госдума приняла закон о выплатах уволенным при ликвидации организации
По его словам, следователи следят за публикациями в СМИ и соцсетях с упоминаниями о нарушении прав врачей.
"Результат такой работы мы видим: после принятых, в том числе нами, мер положенные надбавки медикам были выплачены, а их нарушенные права восстановлены, - подытожил глава СК.
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Вчера, 14:52Распространение нового коронавируса
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200002
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинПроисшествия
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