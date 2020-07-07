Бастрыкин: СК проводит 249 проверок невыплат компенсаций медикам

"Следственными органами организованы процессуальные проверки по 249 сообщениям, возбуждено одно уголовное дело о халатности", - сказал Бастрыкин.

Госдума приняла закон о выплатах уволенным при ликвидации организации

Госдума приняла закон о выплатах уволенным при ликвидации организации

По его словам, следователи следят за публикациями в СМИ и соцсетях с упоминаниями о нарушении прав врачей.