Россия не будет уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу

"Я бы сказал свое мнение, что итог (конференции) двоякий. С одной стороны, мы увидели, что наши американские партнеры, к сожалению, не проявляют никакой политической воли и не делают никаких намеков на то, чтобы остановить процесс выхода (из договора - ред.)", - сказал Бушуев в ходе конференции, организованной международным дискуссионным клубом "Валдай".