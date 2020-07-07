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Россия не будет уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу
Россия не будет уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу, заявил начальник отдела по контролю над обычными вооружениями департамента по вопросам... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:32
выход сша из договора по открытому небу
россия
дональд трамп
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
сша
в мире
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РИА Новости
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353
60
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выход сша из договора по открытому небу, россия, дональд трамп, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, в мире

Россия не будет уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу

15:32 07.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия не будет уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу, заявил начальник отдела по контролю над обычными вооружениями департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Бушуев.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам виртуальной конференции стран-участниц заявил, что России и США не удалось сблизить позиции, Вашингтон вряд ли пересмотрит решение выйти из Договора по открытому небу.
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"Я бы сказал свое мнение, что итог (конференции) двоякий. С одной стороны, мы увидели, что наши американские партнеры, к сожалению, не проявляют никакой политической воли и не делают никаких намеков на то, чтобы остановить процесс выхода (из договора - ред.)", - сказал Бушуев в ходе конференции, организованной международным дискуссионным клубом "Валдай".
Как отметил Бушуев, все государства-участники договора высказались за его сохранение как важного элемента транспарентности и меры укрепления европейской безопасности.
"Была высказана идея о том, чтобы устранять существующие претензии в так называемой малой группе экспертов, когда мы можем собраться и поговорить. Глава делегации, представляющий Российскую Федерацию, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сказал напрямую, что мы приглашаем в эту группу, в том числе, Соединенные Штаты Америки, пока они не выйдут из договора. Поэтому, собственно говоря, главная идея - все опции у нас открыты, но дальнейшие шаги мы будем выстраивать исключительно на основе взаимных интересов. И уговаривать Соединенные Штаты Америки мы не собираемся, это их решение", - добавил он.
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В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из Договора по открытому небу. Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.
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Выход США из Договора по открытому небуРоссияДональд ТрампМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковСШАВ мире
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