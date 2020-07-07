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В Красноярском крае потушили пожар вблизи удаленной деревни
Пожар вблизи удаленной деревни Айдара Енисейского района в Красноярском крае потушен, сообщили РИА Новости в региональном минлесхозе. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:30
красноярский край
енисейский район
происшествия
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красноярский край
енисейский район
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
красноярский край, енисейский район, происшествия

В Красноярском крае потушили пожар вблизи удаленной деревни

15:30 07.07.2020
70
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ во время учений
Сотрудник МЧС РФ во время учений
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 7 июл – РИА Новости. Пожар вблизи удаленной деревни Айдара Енисейского района в Красноярском крае потушен, сообщили РИА Новости в региональном минлесхозе.
В субботу сообщалось, что огонь подошел близко к деревне и спасатели защищают населенный пункт от огня. При помощи космического мониторинга удалось обнаружить возгорание на площади чуть менее пяти гектаров. Айдара расположена более чем в 200 километрах от районного центра в труднодоступном месте. Здесь проживают менее 200 человек, по данным на 2016 год.
"Пожар ликвидировали сегодня на 190 гектарах", - сказал собеседник агентства.
По оперативной информации Лесопожарного центра на утро вторника в крае действуют 124 лесных пожара на общей площади 163 тысячи гектаров – в Енисейском, Богучанском, Туруханском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Кежемском, Эвенкийском районах. Основная часть возгораний зафиксирована в отдаленных труднодоступных районах, авиацией оперативно доставлены бойцы лесного спецназа, которые сразу же приступили к тушению. Угрозы населенным пунктам нет.
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Вчера, 13:27
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Красноярский крайЕнисейский районПроисшествия
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