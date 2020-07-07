В Красноярском крае потушили пожар вблизи удаленной деревни

В субботу сообщалось, что огонь подошел близко к деревне и спасатели защищают населенный пункт от огня. При помощи космического мониторинга удалось обнаружить возгорание на площади чуть менее пяти гектаров. Айдара расположена более чем в 200 километрах от районного центра в труднодоступном месте. Здесь проживают менее 200 человек, по данным на 2016 год.