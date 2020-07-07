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Путин продлил финансирование фонда "Русский мир" до 2025 года
Президент России Владимир Путин продлил направление средств федерального бюджета фонду "Русский мир" до 2025 года, соответствующий указ опубликован на портале... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:28
фонд "русский мир"
владимир путин
образование - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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фонд "русский мир", владимир путин, образование - общество, общество

Путин продлил финансирование фонда "Русский мир" до 2025 года

15:28 07.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил направление средств федерального бюджета фонду "Русский мир" до 2025 года, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
"Внести в указ президента РФ от 21 июня 2007 года №796 "О создании фонда "Русский мир"... изменение, заменив в абзаце четвертом пункта 5 слова "2007-2020" словами "в 2007-2025 годах", - говорится в указе.
Фонд "Русский мир" был создан по указу президента в 2007 году. Среди целей фонда - популяризация русского языка и поддержка программ изучения русского языка в РФ и за рубежом.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
6 июня, 10:50
Мишустин отметил рост интереса к изучению русского языка в мире
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Фонд "Русский мир"Владимир ПутинОбразование - ОбществоОбщество
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