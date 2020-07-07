https://ria.ru/20200707/1574012030.html
Путин продлил финансирование фонда "Русский мир" до 2025 года
Президент России Владимир Путин продлил направление средств федерального бюджета фонду "Русский мир" до 2025 года, соответствующий указ опубликован на портале... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:28
2020-07-07T15:28
фонд "русский мир"
владимир путин
образование - общество
общество
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https://ria.ru/20200606/1572557113.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд "русский мир", владимир путин, образование - общество, общество