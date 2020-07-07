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Синоптики рассказали о жаре в Кировской области
Жаркая погода с температурой от 30 градусов до 35 в Кировской области нормальна для середины лета и дольше трех дней она не продержится, заявила РИА Новости... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:27
кировская область
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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кировская область, общество

Синоптики рассказали о жаре в Кировской области

15:27 07.07.2020
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© РИА Новости / Станислав Шаклеин / Перейти в фотобанкКировская область.
Кировская область.
© РИА Новости / Станислав Шаклеин
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Кировская область.. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Жаркая погода с температурой от 30 градусов до 35 в Кировской области нормальна для середины лета и дольше трех дней она не продержится, заявила РИА Новости начальник Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Волкова.
Во вторник в местных СМИ со ссылкой на паблик "Любительская метеорология в Кирове" появилась информация о том, что в регионе ожидается аномальная жара. "При этом ощущаемая температура на солнце может составить более 50-55 градусов, а в тени - около 40-45 градусов", - говорится в сообщении.
По словам главного метеоролога региона, приведенная цитата про 55 градусов - "это перебор".
"Мы такими понятиями не оперируем, но температура воздуха +35 не ощущается как +50, это перебор. Такой разброс не бывает, разница в ощущениях может быть в несколько градусов – в зависимости от ветра. Если ветра нет и очень тихо, то будет ощущаться жарче, чем есть на самом деле. А если ветерок обдувает, то может ощущаться холоднее, чем по факту", - сказала Волкова.
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По данным Кировского ЦГМС, во вторник, 7 июля, ветер слабый - 2 метра в секунду, днем 8 июля ожидается юго-западный ветер 5-10 метров в секунду, 9 июля - 7-12 метров в секунду.
"Что касается аномальной жары... Это опасное явление, и чтобы мы дали такое предупреждение, надо чтобы в регионе было 5 дней аномально жарких. Мы же даем предупреждение по сильной жаре – 35 градусов и более. Критериев аномальной жары область не достигнет", - заявила синоптик.
По ее словам, жаркая погода в Кировской области держится три дня. "Вчера, 6 июля, температура нигде не достигла 30 градусов: максимальная температура +28,4 была в Белой Холунице. Сегодня у нас до 30 градусов, завтра-послезавтра тоже 30 и более градусов. На 8 июля даем прогноз по области от +29 до +34 градусов, на 9 июля – от 30 до 35 градусов. 10 июля уже 22-27 градусов, жара ослабнет", - рассказала Волкова.
Она подчеркнула, что днем 9 июля, а также ночью и днем 10 июля по территории Кировской области местами пройдут кратковременные дожди и грозы.
"Такая жаркая погода для июля – норма, в этом нет ничего необычного. Если в июле у нас не будет жары, то когда же ее ждать? Это пик лета", - резюмировала начальник Кировского ЦГМС.
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