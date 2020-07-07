Синоптики рассказали о жаре в Кировской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Жаркая погода с температурой от 30 градусов до 35 в Жаркая погода с температурой от 30 градусов до 35 в Кировской области нормальна для середины лета и дольше трех дней она не продержится, заявила РИА Новости начальник Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Волкова.

Во вторник в местных СМИ со ссылкой на паблик "Любительская метеорология в Кирове" появилась информация о том, что в регионе ожидается аномальная жара. "При этом ощущаемая температура на солнце может составить более 50-55 градусов, а в тени - около 40-45 градусов", - говорится в сообщении.

По словам главного метеоролога региона, приведенная цитата про 55 градусов - "это перебор".

"Мы такими понятиями не оперируем, но температура воздуха +35 не ощущается как +50, это перебор. Такой разброс не бывает, разница в ощущениях может быть в несколько градусов – в зависимости от ветра. Если ветра нет и очень тихо, то будет ощущаться жарче, чем есть на самом деле. А если ветерок обдувает, то может ощущаться холоднее, чем по факту", - сказала Волкова.

По данным Кировского ЦГМС, во вторник, 7 июля, ветер слабый - 2 метра в секунду, днем 8 июля ожидается юго-западный ветер 5-10 метров в секунду, 9 июля - 7-12 метров в секунду.

"Что касается аномальной жары... Это опасное явление, и чтобы мы дали такое предупреждение, надо чтобы в регионе было 5 дней аномально жарких. Мы же даем предупреждение по сильной жаре – 35 градусов и более. Критериев аномальной жары область не достигнет", - заявила синоптик.

По ее словам, жаркая погода в Кировской области держится три дня. "Вчера, 6 июля, температура нигде не достигла 30 градусов: максимальная температура +28,4 была в Белой Холунице. Сегодня у нас до 30 градусов, завтра-послезавтра тоже 30 и более градусов. На 8 июля даем прогноз по области от +29 до +34 градусов, на 9 июля – от 30 до 35 градусов. 10 июля уже 22-27 градусов, жара ослабнет", - рассказала Волкова.

Она подчеркнула, что днем 9 июля, а также ночью и днем 10 июля по территории Кировской области местами пройдут кратковременные дожди и грозы.