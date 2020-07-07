Во Владивостоке мужчина выжил, выпав из окна девятого этажа

"По факту падения мужчины из окна жилого дома во Владивостоке проводится доследственная проверка. Установлено, что мужчина выпал из окна девятого этажа жилого дома, расположенного на улице Некрасовской. На место происшествия прибыли медики и сотрудники полиции", - сказала Сырова.